Bassani: "No hay resultados como los de Rea, pero sí parecidos"

"Mi objetivo era unirme a un equipo de trabajo", dice Axel Bassani, que dio el salto después de tres años en el Campeonato del Mundo de Superbike y tomó el relevo de Jonathan Rea, que huyó a Yamaha. "Kawasaki es uno de los mejores equipos, si no el mejor. Siempre he observado cómo trabajan. También he seguido siempre a Jonathan, es una leyenda. Siempre me ha gustado Kawasaki: cuando llegué al Campeonato del Mundo, piloté una 600 para Kawasaki. Esto es como volver a casa para mí, así que me alegré mucho cuando Kawasaki me llamó. Quiero pilotar para ellos, pero al mismo tiempo no ha sido fácil dejar el equipo Motocorsa. Eran como una familia para mí, pero era el momento adecuado para un cambio".



Y añadió con una sonrisa: "Ahora tengo nuevos objetivos, que espero alcanzar con Kawasaki. No hablo de resultados como Johnny, pero sí parecidos".

Tras dos días de pruebas con el equipo oficial, ¿puede Bassani describir ya las diferencias con un equipo privado? "El ambiente con el que trabajan es completamente diferente", ha notado el piloto de 24 años. "Los equipos privados no tienen mucho presupuesto, corres con lo que tienes. Si necesitas algo en el equipo de fábrica, te lo dan. La Ducati es una moto que sirve para todos los pilotos. No es el caso de la Kawasaki en este momento, esta moto fue construida para Rea. Es normal, ha ganado muchos campeonatos. Tenemos que mejorar la moto para llegar a una situación similar a la de Ducati. Nos llevará algún tiempo, pero podemos hacerlo. Mi primera impresión es buena, la moto tiene puntos fuertes. Pero también podemos mejorar mucho".

El Campeonato del Mundo de 2024 comienza tradicionalmente el último fin de semana de febrero en Phillip Island, al sur de Australia, con el test oficial organizado por el promotor Dorna en la misma pista el lunes y el martes previos.



"No soy un piloto rápido en los tests, los utilizo para construir una buena base paso a paso", dijo Bassani, explicando su enfoque. "Espero ser lo suficientemente rápido para estar entre los seis primeros en mi primer fin de semana. No hablo de subir al podio porque sé que será difícil. Durante la temporada, espero alcanzar nuestro máximo poco a poco".

En sus tres años como piloto privado de Ducati, el italiano ha conquistado seis podios y ha terminado 9º, 7º y 6º en el Campeonato del Mundo... aún le falta una victoria. "Si puedo hacerlo con Kawasaki, sería fantástico", dice Axel. "Pero ganar es muy difícil por culpa de Álvaro, Toprak y Johnny".