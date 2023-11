Bassani : "Pas de résultats comme Rea - mais similaires".

"Mon objectif était d'intégrer une équipe d'usine", explique Axel Bassani, qui a fait le grand saut après trois années passées dans le championnat du monde Superbike et a pris la place de Jonathan Rea chez les Verts, qui s'est enfui chez Yamaha. "Kawasaki est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure. J'ai toujours regardé comment ils travaillaient. J'ai aussi toujours suivi Jonathan, c'est une légende. J'ai toujours aimé Kawasaki - quand je suis arrivé en WRC, je pilotais une 600 pour Kawasaki. C'est comme un retour à la maison pour moi, j'étais donc très heureux quand Kawasaki m'a appelé. Je veux rouler pour eux, en même temps, ce n'était pas facile de quitter le team Motocorsa. Ils étaient comme une famille pour moi, mais c'était le bon moment pour changer".



Et d'ajouter en souriant : "Maintenant, j'ai de nouveaux objectifs que j'espère atteindre avec Kawasaki. Je ne parle pas de résultats comme Johnny - mais similaires".

Après deux jours de tests au sein de l'équipe d'usine, Bassani peut-il déjà décrire les différences avec une équipe privée ? "L'ambiance avec laquelle on travaille est très différente", a remarqué le jeune homme de 24 ans. "Les équipes privées n'ont pas beaucoup de budget, on fait avec ce que l'on a. Si tu as besoin de quelque chose dans l'équipe d'usine, tu l'obtiens. La Ducati est une moto qui est bonne pour tous les pilotes. Ce n'est pas le cas actuellement avec la Kawasaki, cette moto a été construite pour Rea. C'est normal, il a gagné beaucoup de championnats. Nous devons améliorer la moto afin d'atteindre une situation similaire à celle de Ducati. Cela prendra du temps, mais nous pouvons y arriver. Ma première impression est bonne, la moto a des côtés forts. Mais nous pouvons aussi améliorer beaucoup de choses".

Le championnat du monde 2024 débute traditionnellement le dernier week-end de février à Phillip Island, dans le sud de l'Australie, le lundi et le mardi précédents étant consacrés aux tests officiels du promoteur Dorna sur le même circuit.



"Je ne suis pas un pilote rapide lors des tests, je les utilise pour construire une bonne base étape par étape", a expliqué Bassani pour expliquer son approche. "J'espère être assez rapide pour le top 6 lors de mon premier week-end. Je ne parle pas d'un podium, car je sais que ce sera difficile. Ensuite, au cours de la saison, j'espère atteindre progressivement notre maximum".

En trois ans en tant que pilote privé Ducati, l'Italien a décroché six podiums et les 9e, 7e et 6e places du championnat du monde - il lui manque encore une victoire. "Si j'y parvenais avec Kawasaki, ce serait un rêve", déclare Axel. "Mais gagner est très difficile à cause d'Alvaro, Toprak et Johnny".