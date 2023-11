Bassani: "Nessun risultato come Rea, ma simile".

"Il mio obiettivo era quello di entrare a far parte di un team di lavoro", afferma Axel Bassani, che ha fatto il salto dopo tre anni nel campionato mondiale Superbike e ha preso il posto di Jonathan Rea, passato alla Yamaha. "La Kawasaki è uno dei migliori team, se non il migliore. Ho sempre osservato come lavorano. Ho sempre seguito anche Jonathan, è una leggenda. Mi è sempre piaciuta la Kawasaki: quando sono arrivato nel Campionato del Mondo, ho guidato una 600 per la Kawasaki. Per me è come tornare a casa, quindi sono stato molto felice quando Kawasaki mi ha chiamato. Voglio correre per loro, ma allo stesso tempo non è stato facile lasciare il team Motocorsa. Erano come una famiglia per me, ma era il momento giusto per cambiare".



E ha aggiunto con un sorriso: "Ora ho nuovi obiettivi, che spero di raggiungere con la Kawasaki. Non parlo di risultati come Johnny, ma di risultati simili".

Dopo due giorni di test con il team ufficiale, Bassani può già descrivere le differenze con un team privato? "L'atmosfera con cui si lavora è completamente diversa", ha notato il 24enne. "I team privati non hanno molto budget, si corre con quello che si ha. Se hai bisogno di qualcosa nel team ufficiale, lo ottieni. La Ducati è una moto che va bene per tutti i piloti. Non è il caso della Kawasaki al momento, questa moto è stata costruita per Rea. È normale, lui ha vinto molti campionati. Dobbiamo migliorare la moto per raggiungere una situazione simile a quella della Ducati. Ci vorrà del tempo, ma possiamo farcela. La mia prima impressione è buona, la moto ha dei lati forti. Ma possiamo anche migliorare molto".

Il Campionato del Mondo 2024 inizia tradizionalmente l'ultimo fine settimana di febbraio a Phillip Island, nel Sud dell'Australia, con il test ufficiale organizzato dal promotore Dorna sulla stessa pista il lunedì e il martedì precedenti.



"Non sono un pilota veloce nei test, li uso per costruire una buona base passo dopo passo", ha detto Bassani, spiegando il suo approccio. "Spero di essere abbastanza veloce per entrare nei primi sei nel mio primo fine settimana. Non sto parlando di un podio, perché so che sarà difficile. Nel corso della stagione, spero di raggiungere il nostro massimo a poco a poco".

Nei suoi tre anni da privato Ducati, l'italiano ha conquistato sei podi e si è classificato 9°, 7° e 6° nel Campionato del Mondo - gli manca ancora una vittoria. "Se riuscissi a farlo con la Kawasaki, sarebbe fantastico", dice Axel. "Ma vincere è molto difficile a causa di Alvaro, Toprak e Johnny".