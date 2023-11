Bassani: "Não há resultados como os de Rea, mas são semelhantes"

"O meu objetivo era juntar-me a uma equipa de trabalho", diz Axel Bassani, que deu o salto após três anos no Campeonato do Mundo de Superbike e substituiu Jonathan Rea, que fugiu para a Yamaha. "A Kawasaki é uma das melhores equipas, se não a melhor. Sempre observei como eles trabalham. Também sempre segui o Jonathan, ele é uma lenda. Sempre gostei da Kawasaki - quando entrei no Campeonato do Mundo, andei numa 600 da Kawasaki. Isto é como voltar a casa para mim, por isso fiquei muito contente quando a Kawasaki me telefonou. Quero correr para eles, mas ao mesmo tempo não foi fácil deixar a equipa Motocorsa. Eles eram como uma família para mim, mas era o momento certo para uma mudança".



E acrescentou com um sorriso: "Agora tenho novos objectivos, que espero alcançar com a Kawasaki. Não estou a falar de resultados como o Johnny - mas semelhantes."

Após dois dias de testes com a equipa de fábrica, Bassani já consegue descrever as diferenças para uma equipa privada? "A atmosfera com que trabalham é completamente diferente", notou o jovem de 24 anos. "As equipas privadas não têm um grande orçamento, corre-se com o que se tem. Se precisarmos de alguma coisa na equipa de fábrica, conseguimos. A Ducati é uma mota que é boa para todos os pilotos. Não é o caso da Kawasaki neste momento, esta mota foi construída para o Rea. Isso é normal, ele já ganhou muitos campeonatos. Temos de melhorar a mota para chegarmos a uma situação semelhante à da Ducati. Vai demorar algum tempo, mas podemos fazê-lo. A minha primeira impressão é boa, a mota tem pontos fortes. Mas também podemos melhorar muito".

O Campeonato do Mundo de 2024 começa tradicionalmente no último fim de semana de fevereiro em Phillip Island, no Sul da Austrália, com o teste oficial organizado pelo promotor Dorna na mesma pista na segunda e terça-feira anteriores.



"Não sou um piloto rápido nos testes, utilizo-os para construir uma boa base passo a passo", disse Bassani, explicando a sua abordagem. "Espero ser suficientemente rápido para ficar entre os seis primeiros no meu primeiro fim de semana. Não estou a falar de um lugar no pódio porque sei que isso será difícil. Durante a temporada, espero atingir o nosso máximo pouco a pouco."

Nos seus três anos como piloto privado da Ducati, o italiano conquistou seis pódios e terminou em 9º, 7º e 6º no Campeonato do Mundo - ainda lhe falta uma vitória. "Se o conseguir fazer com a Kawasaki, seria fantástico", diz Axel. "Mas ganhar é muito difícil por causa do Álvaro, do Toprak e do Johnny."