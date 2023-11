Johnny Rea (Yamaha): "Dorna tenía que hacer algo"

Andrea Locatelli se proclamó campeón de Supersport en 2020 y terminó 4º, 5º y 4º en el Campeonato del Mundo de Superbike en los tres años siguientes. Los podios son más significativos: subió cuatro en 2021, dos el año pasado y ocho este año. Solo le falta una victoria.

"Después de la temporada 2022, trajimos gente nueva al equipo, y trabajé muy bien con mi jefe de equipo Andrew Pitt en particular", dijo el italiano. "Al principio de esta temporada, fui muy rápido en Phillip Island y en Indonesia. No sé por qué me resultó tan difícil cuando llegamos a Europa. Algo había cambiado, todavía tenemos que averiguar por qué perdimos algo allí. No tengo tanta experiencia como Bautista, Toprak y Jonathan, pero he mejorado cada año. Por eso tengo mucha confianza y creo que puedo dar otro gran paso junto a Yamaha."

Pitt trabajará como jefe de equipo del nuevo compañero de Locatelli, Johnny Rea, en 2024, pero aún no se ha desvelado quién cuidará del piloto de 27 años.



"Después de tres años, yo también necesito una nueva aventura, un reto", dijo Locatelli. "Para ser competitivo, se necesita gente buena. Si no todo el mundo trabaja en línea, a veces hay que encender un nuevo fuego. Tenemos mucho trabajo por delante este invierno para mejorar la moto, pero también tenemos las ideas claras. Durante los entrenamientos es difícil entender cómo nos afectarán los cambios en el reglamento, lo veremos en las primeras carreras. No cambiará mucho para nosotros".

Rea, que concedió su primera entrevista pública como empleado de Yamaha en el EICMA de Milán el jueves, añadió con una sonrisa: "El azul me sienta bien, le va bien a mis ojos." Y luego más en serio: "Dorna tenía que hacer algo, estamos hablando de carreras con motos de serie. No puedes dejar que motos que cuestan 44.000 euros compitan contra otras que cuestan 20.000 si el reglamento se acerca a la producción en serie. Ahora estamos en un periodo de evolución, espero que podamos ser competitivos con la R1".