Johnny Rea (Yamaha) : "Dorna devait faire quelque chose".

Andrea Locatelli a été sacré champion Supersport en 2020 et a terminé les trois années suivantes en 4e, 5e et 4e position du championnat du monde Superbike. Les podiums sont plus parlants : il en a conquis quatre en 2021, deux l'année précédente et huit cette année. Il ne lui manque plus qu'une victoire.

"Après la saison 2022, nous avons fait entrer de nouvelles personnes dans l'équipe, et j'ai surtout très bien travaillé avec mon chef d'équipe Andrew Pitt", a raconté l'Italien. "Au début de la saison, j'ai été très rapide à Phillip Island et en Indonésie. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu autant de mal lorsque nous sommes arrivés en Europe. Quelque chose avait changé, nous devons encore comprendre pourquoi nous avions perdu quelque chose là-bas. Je n'ai pas autant d'expérience que Bautista, Toprak et Jonathan, mais j'ai progressé chaque année. Je suis donc très confiant et je pense que je peux faire un autre grand pas avec Yamaha".

Pitt travaillera en 2024 en tant que chef d'équipe du nouveau coéquipier de Locatelli, Johnny Rea, mais aucune information n'a encore filtré sur l'identité de celui qui s'occupera du jeune homme de 27 ans.



"Après trois ans, j'ai moi aussi besoin d'une nouvelle aventure, d'un nouveau défi", a déclaré Locatelli à ce sujet. "Pour être compétitif, tu as besoin de bonnes personnes. Si tout le monde ne travaille pas en ligne, il faut parfois allumer un nouveau feu. Nous avons beaucoup de travail à faire cet hiver pour améliorer la moto, mais nous avons aussi des idées claires. Pendant les tests, il est difficile de comprendre l'impact des modifications du règlement, nous le verrons lors des premières courses. Pour nous, cela ne changera pas grand-chose".

Rea, qui a donné sa première interview publique en tant qu'employé de Yamaha à l'EICMA de Milan jeudi, a ajouté en souriant : "Le bleu me va bien, cela correspond à mes yeux". Puis, plus sérieusement : "La Dorna devait faire quelque chose, nous parlons de courses avec des machines de série. Tu ne peux pas faire courir des motos qui coûtent 44.000 euros contre des motos qui coûtent 20.000, comme ça, si les règles sont proches de la série. Maintenant, nous sommes dans une période d'évolution, j'espère que nous pourrons être compétitifs avec la R1".