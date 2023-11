Johnny Rea (Yamaha): "Dorna doveva fare qualcosa".

Andrea Locatelli è diventato Campione Supersport nel 2020 e si è classificato 4°, 5° e 4° nel Campionato Mondiale Superbike nei tre anni successivi. I podi sono più significativi: ne ha conquistati quattro nel 2021, due l'anno scorso e otto quest'anno. Manca solo una vittoria.

"Dopo la stagione 2022, abbiamo portato nuove persone in squadra, e ho lavorato molto bene con il mio capo equipaggio Andrew Pitt in particolare", ha detto l'italiano. "All'inizio di questa stagione sono stato molto veloce a Phillip Island e in Indonesia. Non so perché ho trovato così tante difficoltà quando siamo arrivati in Europa. Qualcosa è cambiato, dobbiamo ancora capire perché abbiamo perso qualcosa. Non ho la stessa esperienza di Bautista, Toprak e Jonathan, ma sono migliorato ogni anno. Per questo sono molto fiducioso e credo di poter fare un altro grande passo con la Yamaha".

Pitt lavorerà come capo equipaggio per il nuovo compagno di squadra di Locatelli, Johnny Rea, nel 2024, ma non è ancora stato rivelato chi si occuperà del 27enne.



"Dopo tre anni, ho bisogno di una nuova avventura, di una sfida", ha detto Locatelli. "Per essere competitivi, c'è bisogno di persone valide. Se non tutti lavorano in linea, a volte bisogna accendere un nuovo fuoco. Quest'inverno ci aspetta molto lavoro per migliorare la moto, ma abbiamo anche le idee chiare. Durante i test è difficile capire quale sarà l'impatto delle modifiche regolamentari, lo vedremo nelle prime gare. Per noi non cambierà molto".

Rea, che giovedì ha rilasciato la sua prima intervista pubblica come dipendente Yamaha all'EICMA di Milano, ha aggiunto con un sorriso: "Il blu mi sta bene, si adatta ai miei occhi". E poi più seriamente: "La Dorna doveva fare qualcosa, stiamo parlando di gare con moto di serie. Non si può lasciare che moto che costano 44.000 euro gareggino contro moto che ne costano 20.000 se le regole sono vicine alla produzione di serie. Ora siamo in un periodo di evoluzione, spero che potremo essere competitivi con la R1".