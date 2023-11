Johnny Rea (Yamaha): "A Dorna tinha de fazer alguma coisa"

O campeão do mundo de Superbike Jonathan Rea fez a sua primeira aparição pública para a Yamaha no salão de motos EICMA em Milão. Ao seu lado estava o companheiro de equipa de Pata, Andrea Locatelli.

Andrea Locatelli tornou-se Campeão de Supersport em 2020 e terminou em 4º, 5º e 4º no Campeonato do Mundo de Superbike nos três anos seguintes. As subidas ao pódio são mais significativas: conquistou quatro em 2021, duas no ano passado e oito este ano. Falta apenas uma vitória.

"Após a temporada de 2022, trouxemos novas pessoas para a equipa e trabalhei muito bem com o meu chefe de equipa Andrew Pitt em particular", disse o italiano. "No início desta temporada, eu era muito rápido em Phillip Island e na Indonésia. Não sei porque é que tive tantas dificuldades quando chegámos à Europa. Alguma coisa mudou, ainda temos de descobrir porque é que perdemos alguma coisa lá. Não tenho tanta experiência como o Bautista, o Toprak e o Jonathan, mas tenho melhorado todos os anos. É por isso que estou muito confiante e acredito que posso dar mais um grande passo em conjunto com a Yamaha."

Pitt vai trabalhar como chefe de equipa do novo companheiro de equipa de Locatelli, Johnny Rea, em 2024, mas ainda não foi revelado quem vai tomar conta do piloto de 27 anos.



"Depois de três anos, também preciso de uma nova aventura, um desafio", disse Locatelli. "Para ser competitivo, é preciso ter boas pessoas. Se nem todos estão a trabalhar em sintonia, por vezes é preciso acender uma nova chama. Temos muito trabalho pela frente este inverno para melhorar a moto, mas também temos ideias claras. Durante os testes é difícil perceber como as alterações às regras nos vão afetar, veremos isso nas primeiras corridas. Não vai mudar muito para nós".

Rea, que deu a sua primeira entrevista pública como empregado da Yamaha na EICMA, em Milão, na quinta-feira, acrescentou com um sorriso: "O azul fica-me bem, fica-me bem nos olhos". E depois, mais a sério: "A Dorna tinha de fazer alguma coisa, estamos a falar de corridas com motos de produção. Não se pode deixar que motas que custam 44.000 euros corram contra motas que custam 20.000 se as regras estão próximas da produção em série. Agora estamos num período de evolução, espero que possamos ser competitivos com a R1."