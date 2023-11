Xavi Vierge (Honda) : "La nouvelle Fireblade complètement différente"

2023 a été la deuxième saison de Xavi Vierge en championnat du monde Superbike, une saison qui n'a pas été meilleure que la première. Le Catalan a de nouveau terminé dixième du championnat du monde, mais il n'a obtenu que 149 points au lieu de 164 en tant que rookie. En revanche, le pilote de 26 ans a décroché son premier podium en terminant troisième sur le circuit de Mandalika lors de la deuxième édition.

"La saison a bien commencé avec le podium en Indonésie, mais ensuite nous n'avons pas été à la hauteur de nos attentes", a reconnu Vierge dans le cadre du paddock show au salon de la moto EICMA. "Néanmoins, je retire beaucoup de positif de cette saison et je suis déjà impatient de voir la prochaine. Mon point fort personnel a été la victoire aux Suzuka 8h, où je n'avais jamais couru auparavant".

Depuis l'introduction de la CBR1000RR-R, Honda n'a obtenu que cinq troisièmes places dans le championnat du monde de Superbike, et même les parties Concession et Super Concession, qui visent à rapprocher les motos, n'ont rien changé à la compétitivité de la Fireblade.

"Honda n'est pas content des résultats, même les podiums ne suffisent pas. Honda veut gagner et c'est notre objectif à tous", a souligné Vierge. "Mais on parle du championnat du monde Superbike, où tout le monde a atteint un niveau extrêmement élevé. J'ai confiance en nos capacités et Honda est à mon avis le meilleur constructeur. Nous devons continuer à mettre la pression pour atteindre notre objectif".

Une lueur d'espoir pour les as de Honda : mardi, Honda a créé la surprise en présentant une nouvelle Triple-R qui diffère en de nombreux points du modèle actuel.

"Les motos se ressemblent visuellement, mais c'est tout. C'est une moto complètement différente", a déclaré Vierge, qui découvrira probablement la nouvelle Honda lors du test de Jerez fin novembre. "Nous n'en savons pas beaucoup plus pour l'instant, mais les tests sont intensifs au Japon. Notre plus gros problème était la puissance du moteur. Elle est disponible en abondance, mais nous ne pouvons pas en utiliser suffisamment. C'est la différence avec les motos des autres constructeurs, qui peuvent mieux utiliser leur puissance et sur toute la durée de la course. Nous nous sommes concentrés sur ce point et si nous l'améliorons, nous pourrons faire un bond en avant. Les commentaires de tous les pilotes Honda vont dans le même sens, de Bautista à Iker et moi. Une fois que nous aurons résolu le plus gros problème, nous continuerons à nous occuper de la moto".