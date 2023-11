Xavi Vierge (Honda): "Nuova Fireblade completamente diversa"

Il 2023 è stata la seconda stagione di Xavi Vierge nel Campionato Mondiale Superbike, e non è stata migliore della prima. Il catalano si è piazzato nuovamente al decimo posto nel campionato mondiale, ma ha ottenuto solo 149 punti invece dei 164 del debuttante. In compenso, il 26enne ha conquistato il suo primo podio sul circuito di Mandalika con il terzo posto.

"La stagione è iniziata alla grande con il podio in Indonesia, ma poi non abbiamo soddisfatto le nostre aspettative", ha ammesso Vierge durante il paddock della fiera delle moto EICMA. "Ciononostante, traggo molti vantaggi da questa stagione e guardo già alla prossima. Il mio momento più bello è stato vincere la 8h di Suzuka, dove non avevo mai corso prima".

Dall'introduzione della CBR1000RR, Honda ha ottenuto solo cinque terzi posti nel Campionato Mondiale Superbike, e anche le parti Concession e Super Concession, destinate ad avvicinare le moto, non hanno cambiato la competitività della Fireblade.

"Honda non è soddisfatta dei risultati, anche i piazzamenti sul podio non sono sufficienti. Honda vuole vincere e questo è l'obiettivo di tutti noi", ha sottolineato Vierge. "Ma stiamo parlando del Campionato Mondiale Superbike, dove tutti hanno raggiunto un livello estremamente alto. Ho fiducia nelle nostre capacità e la Honda è il miglior costruttore a mio avviso. Dobbiamo continuare a spingere per raggiungere il nostro obiettivo".

Un raggio di speranza per gli assi Honda: martedì, Honda ha sorpreso tutti con la presentazione di una nuova Triple-R, che si differenzia dal modello precedente per molti aspetti.

"Le moto sono visivamente simili, ma niente di più. È una moto completamente diversa", ha detto Vierge, che probabilmente conoscerà la nuova Honda nei test di Jerez a fine novembre. "Non ne sappiamo ancora molto, ma in Giappone si stanno svolgendo test intensivi. Il nostro problema principale era la potenza del motore. È disponibile in abbondanza, ma non riusciamo a sfruttarla a sufficienza. Questa è la differenza rispetto alle moto di altri costruttori, che possono sfruttare meglio la loro potenza per tutta la durata della gara. Questo aspetto è stato oggetto di attenzione e se verrà migliorato, potremo fare un salto di qualità". I commenti di tutti i piloti Honda sono sulla stessa linea, da Bautista a Iker e a me. Non appena avremo risolto il problema principale, continueremo a lavorare sulla moto".