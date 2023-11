Xavi Vierge (Honda): "Nova Fireblade completamente diferente"

No salão de motos EICMA, o ás da Honda Xavi Vierge fez o balanço do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. O que o espanhol diz sobre a época passada e a nova CBR1000RR-R.

2023 foi a segunda época de Xavi Vierge no Campeonato do Mundo de Superbike, e não foi uma época melhor do que a primeira. O catalão voltou a terminar em décimo lugar no Campeonato do Mundo, mas apenas somou 149 pontos em vez dos 164 da época de estreia. Por outro lado, o jovem de 26 anos conquistou o seu primeiro pódio no Circuito de Mandalika, em terceiro lugar.

"A época começou muito bem com o pódio na Indonésia, mas depois disso não cumprimos as nossas expectativas", admitiu Vierge durante o paddock show na feira de motos EICMA. "No entanto, estou a tirar muitos pontos positivos desta época e já estou ansioso pela próxima. O meu ponto alto pessoal foi vencer as 8h de Suzuka, onde nunca tinha corrido antes."

Desde a introdução da CBR1000RR-R, a Honda só conseguiu cinco terceiros lugares no Campeonato do Mundo de Superbike, e mesmo as peças Concession e Super Concession, que se destinam a aproximar as motos, não alteraram a competitividade da Fireblade.

"A Honda não está satisfeita com os resultados, mesmo os lugares no pódio não são suficientes. A Honda quer ganhar e esse é o objetivo de todos nós", sublinhou Vierge. "Mas estamos a falar do Campeonato do Mundo de Superbike, onde todos atingiram um nível extremamente elevado. Tenho confiança nas nossas capacidades e a Honda é o melhor construtor na minha opinião. Temos de continuar a esforçar-nos para atingir o nosso objetivo."

Um raio de esperança para os ases da Honda: Na terça-feira, a Honda surpreendeu toda a gente com a apresentação de uma nova Triple-R, que difere do modelo anterior em muitos aspectos.

"As motos são visualmente semelhantes, mas é só isso. É uma moto completamente diferente", disse Vierge, que provavelmente irá conhecer a nova Honda no teste de Jerez, no final de novembro. "Ainda não sabemos muito sobre ela, mas estão a decorrer testes intensivos no Japão. O nosso maior problema era a potência do motor. Está disponível em abundância, mas não a conseguimos utilizar suficientemente. Essa é a diferença em relação às motas de outros fabricantes, que conseguem utilizar melhor a sua potência e durante toda a distância da corrida. Este tem sido o nosso objetivo e se o melhorarmos, podemos dar um salto. Os comentários de todos os pilotos da Honda vão no mesmo sentido, desde o Bautista ao Iker e a mim próprio. Assim que tivermos resolvido o maior problema, vamos continuar a trabalhar na moto."