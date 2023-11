Le nouveau technicien en chef de Locatelli a un doctorat

Le mystère est résolu quant à l'identité du technicien en chef du pilote d'usine Yamaha Andrea Locatelli dans le championnat du monde Superbike 2024. Tom O'Kane est titulaire d'un doctorat et a déjà travaillé avec les champions du monde MotoGP Wayne Rainey et Joan Mir.

L'arrivée de Jonathan Rea chez Yamaha a entraîné une réorganisation des deux équipes au sein du team d'usine. Comme l'ancien technicien en chef d'Andrea Locatelli, l'Australien Andrew Pitt, a été placé aux côtés du champion du monde record et que Phil Marron est parti chez BMW avec Toprak Razgatlioglu, la place aux côtés de l'Italien était vacante.

A la recherche d'un nouveau technicien en chef pour Locatelli, le chef d'équipe Paul Denning s'est souvenu de Tom O'Kane, avec qui il avait autrefois travaillé chez Suzuki. Denning avait à l'époque pris la direction de l'équipe MotoGP du Japonais lorsque le chef d'équipe de longue date Garry Taylor s'était retiré pour des raisons privées après la saison 2004.

"Après trois ans avec Yamaha, il était bon de changer quelque chose", a déclaré Locatelli lors du salon de la moto EICMA. "Mon nouveau technicien en chef est Tom O'Kane, qui vient du MotoGP. Je connaissais son nom, sa réputation le précède. Avoir quelqu'un comme lui à mes côtés peut être important pour la suite de ma carrière".

O'Kane a un long et brillant passé dans le sport automobile. Au début de sa carrière, le Nord-Irlandais travaillait dans l'équipe 500 de Kenny Roberts et s'occupait de Wayne Rainey. Cette collaboration a porté ses fruits avec trois titres de champion du monde consécutifs (1990-1992). O'Kane s'est ensuite arrimé à l'équipe 500 de Suzuki, avant de travailler un an chez BMW en 2012, lorsque les Bavarois ont sympathisé avec son entrée dans la catégorie reine. À son retour chez Suzuki, il s'est occupé du programme de tests MotoGP avec Sylvain Guintoli, ce qui a permis à Joan Mir d'être à nouveau champion du monde en 2020. Depuis le retrait de Suzuki, il travaillait dans l'équipe de test de Yamaha.

O'Kane est considéré comme un spécialiste de l'électronique et de l'enregistrement des données de la première heure. Technicien en chef renommé, il a écrit une thèse de doctorat sur la physique de la conduite.