Il nuovo capo tecnico Locatelli ha un dottorato di ricerca

Il passaggio di Jonathan Rea alla Yamaha ha comportato una riorganizzazione dei due equipaggi del team ufficiale. Poiché il precedente capotecnico di Andrea Locatelli, l'australiano Andrew Pitt, è stato messo al fianco del campione del mondo, e Phil Marron si è trasferito alla BMW con Toprak Razgatlioglu, il posto accanto all'italiano è rimasto vacante.

Nella ricerca di un nuovo capo tecnico per Locatelli, il boss del team Paul Denning si ricordò di Tom O'Kane, con cui aveva lavorato in passato alla Suzuki. Denning aveva assunto la direzione del team giapponese di MotoGP quando Garry Taylor, capo del team da lungo tempo, si era ritirato per motivi personali dopo la stagione 2004.

"Dopo tre anni con la Yamaha, è stato un bene fare un cambiamento", ha detto Locatelli al Salone del motociclo EICMA. "Il mio nuovo capo tecnico è Tom O'Kane, proveniente dalla MotoGP. Conoscevo il suo nome, la sua reputazione lo precede. Avere una persona come lui al mio fianco potrebbe essere importante per la mia carriera futura".

O'Kane ha una lunga storia di successo nel motorsport. All'inizio della sua carriera, il nordirlandese ha lavorato nel team 500cc di Kenny Roberts e si è occupato di Wayne Rainey. La collaborazione ha portato a tre titoli mondiali consecutivi (1990-1992). O'Kane si è poi accasato con il team Suzuki di 500cc, per poi lavorare per BMW per un anno nel 2012, quando i bavaresi hanno accettato il suo ingresso nella classe regina. Al suo ritorno in Suzuki, ha lavorato con Sylvain Guintoli al programma di test della MotoGP, che ha portato a un altro campione del mondo, Joan Mir, nel 2020. Dopo il ritiro della Suzuki, ha lavorato per il test team Yamaha.

O'Kane è considerato uno specialista dell'elettronica e della registrazione dei dati fin dall'inizio. Il rinomato capo tecnico ha scritto una tesi di dottorato sul tema della fisica di guida.