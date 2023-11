O novo chefe técnico da Locatelli tem um doutoramento

Foi resolvido o mistério sobre quem será o técnico principal do piloto da Yamaha Andrea Locatelli no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Tom O'Kane tem um doutoramento e já trabalhou com os campeões mundiais de MotoGP Wayne Rainey e Joan Mir.

A mudança de Jonathan Rea para a Yamaha significou que as duas equipas dentro da equipa de trabalho foram reorganizadas. Como o anterior chefe técnico de Andrea Locatelli, o australiano Andrew Pitt, foi colocado ao lado do campeão mundial recordista, e Phil Marron mudou-se para a BMW com Toprak Razgatlioglu, o lugar ao lado do italiano ficou vago.

Na procura de um novo chefe técnico para Locatelli, o chefe de equipa Paul Denning lembrou-se de Tom O'Kane, com quem tinha trabalhado em tempos na Suzuki. Denning tinha assumido a gestão da equipa japonesa de MotoGP quando Garry Taylor, chefe de equipa de longa data, se retirou por razões pessoais após a época de 2004.

"Depois de três anos com a Yamaha, foi bom fazer uma mudança", disse Locatelli no salão de motos EICMA. "O meu novo chefe técnico é Tom O'Kane, do MotoGP. Eu conhecia o seu nome, a sua reputação precede-o. Ter alguém como ele ao meu lado pode ser importante para a minha futura carreira."

O'Kane tem uma longa e bem sucedida história no desporto motorizado. No início da sua carreira, o irlandês do norte trabalhou na equipa de 500cc de Kenny Roberts e cuidou de Wayne Rainey. A colaboração resultou em três títulos consecutivos do campeonato do mundo (1990-1992). O'Kane entrou depois para a equipa de 500cc da Suzuki, para depois trabalhar para a BMW durante um ano, em 2012, quando os bávaros simpatizaram com a sua entrada na categoria rainha. No regresso à Suzuki, trabalhou com Sylvain Guintoli no programa de testes de MotoGP, que produziu outro campeão do mundo em Joan Mir em 2020. Desde a retirada da Suzuki, tem trabalhado para a equipa de testes da Yamaha.

O'Kane é considerado um especialista em eletrónica e registo de dados desde o início. O renomado técnico-chefe escreveu uma tese de doutorado sobre o tema da física de pilotagem.