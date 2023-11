Remy Gardner, sobre SBK: mejores carreras y mejor ambiente

Como Campeón del Mundo de Moto2, Remy Gardner se pasó a MotoGP en 2022, pero tras una decepcionante temporada con sólo 13 puntos en 20 carreras, el australiano cambió de opinión y llegó a un acuerdo con Yamaha para participar en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023. En el GRT Junior Team, tuvo como compañero de equipo a un antiguo rival de Moto2: el bicampeón del mundo de Supersport Dominique Aegerter.

Como Aegerter estaba acostumbrado al entorno de los campeones del mundo de serie y al carácter de los neumáticos Pirelli, el piloto suizo alcanzó un buen nivel más rápido que Gardner. A partir de la mitad de la temporada, los dos debutantes estuvieron cada vez más igualados, con 163 (Aegerter) a 156 (Gardner) puntos.

"El cambio fue enorme. Estaba acostumbrado a motos con un chasis rígido de la escena GP, y la carcasa del neumático también era muy rígida. Luego, subirme a la Superbike con neumáticos Pirelli, que tienen mucho agarre pero la moto está en constante movimiento, fue una larga curva de aprendizaje", dijo Gardner, explicando su inicialmente difícil entrada en la escena Superbike. "Tardé hasta mitad de temporada en acostumbrarme. El inicio de la temporada en Phillip Island fue obviamente especial para mí, el primer punto culminante desde mi punto de vista fue en Most con el tercer puesto en la parrilla y una carrera sólida. A partir de ahí empezó a pasar algo. Las cosas también fueron bien en Portimão y luego en Jerez, aunque el ritmo en los test fue incluso mejor que en el fin de semana de carrera. Hasta entonces, fue un largo proceso para entenderlo todo".

Gardner disfruta ahora del ambiente más relajado del paddock de Superbike y del acceso abierto de los aficionados al paddock.

"El ambiente en el Campeonato del Mundo de Superbike y en MotoGP no puede ser más diferente. En el paddock estás muy cerca de los pilotos y las motos, lo que es mucho mejor que estar en una tribuna lejos de la acción", dijo el piloto de 25 años de Sydney. "Como aficionados, es una gran experiencia vivir un fin de semana de carreras desde esta perspectiva. También es fantástico para nosotros, los pilotos, porque podemos interactuar directamente con los aficionados. De todos modos, las carreras de Superbike son mejores, mucho mejores de hecho".

Gardner continuará sin cambios en el Campeonato del Mundo de Superbike 2024, y su equipo y su compañero de equipo seguirán siendo los mismos. En el primer test de invierno, celebrado el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Jerez, el australiano probó nuevos desarrollos para la R1 y marcó el mejor tiempo de 1:38.446 minutos con una clasificatoria.

"No sé qué tienen de diferente las nuevas piezas. Da la sensación de que la moto tiene algo más de agarre en los ángulos de máxima inclinación y puedes ir más rápido en las curvas", dijo Gardner. "Terminamos la primera temporada entre los 10 primeros, el siguiente paso debería ser estar entre los 5 primeros. Estamos trabajando bien y, con un poco de suerte, eso es alcanzable. Sin embargo, el nivel ya ha sido bastante alto. Para estar entre los diez primeros, hay que esforzarse. Me imagino que con pilotos como Iannone y Sam Lowes, que también corren con potentes Ducati, será aún más difícil. Desde luego, no será más fácil".