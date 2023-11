Remy Gardner sur le SBK : de meilleures courses et une meilleure ambiance

En tant que champion du monde Moto2, Remy Gardner est passé au MotoGP en 2022, mais après une saison décevante avec seulement 13 points en 20 courses, l'Australien a changé d'orientation et s'est mis d'accord avec Yamaha pour intégrer le championnat du monde Superbike en 2023. Dans l'équipe junior GRT, il avait comme coéquipier le double champion du monde Supersport Dominique Aegerter, un ancien adversaire en Moto2.

Comme Aegerter était habitué à l'environnement des champions du monde proches de la série et au caractère des pneus Pirelli, le Suisse a atteint plus rapidement un bon niveau que Gardner. A partir de la mi-saison, les résultats se sont de plus en plus rapprochés et à la fin, les deux rookies étaient à égalité avec 163 (Aegerter) contre 156 (Gardner) points.

"Le changement a été massif. En GP, j'étais habitué à des motos avec un châssis rigide, la carcasse des pneus était également très rigide. Ensuite, passer à la Superbike avec des pneus Pirelli qui ont beaucoup d'adhérence, mais avec lesquels la moto bouge en permanence, a été une longue courbe d'apprentissage", a expliqué Gardner pour expliquer son entrée dans la scène Superbike, d'abord difficile. "Il m'a fallu attendre la mi-saison pour m'y habituer. Le début de la saison à Phillip Island était bien sûr spécial pour moi, le premier point fort a été, selon moi, à Most avec une troisième place sur la grille de départ et des courses solides. C'est à partir de là que les choses ont commencé à bouger. Tout s'est bien passé à Portimão, puis à Jerez, où le rythme était encore meilleur que lors du week-end de course. Jusqu'alors, c'était un long processus pour tout comprendre".

Entre-temps, Gardner apprécie l'ambiance plus détendue qui règne dans le paddock Superbike et l'accès ouvert des fans au paddock.

"L'atmosphère en Superbike et en MotoGP ne pourrait pas être plus opposée. Chez nous, on est si proche des pilotes et des motos dans le paddock, c'est bien mieux que d'être dans une tribune loin de l'action", a déclaré le jeune homme de 25 ans originaire de Sydney. "En tant que fans, c'est une expérience formidable de vivre un week-end de course de ce point de vue. Pour nous, les pilotes, c'est aussi génial, car on est en contact direct avec les fans. Les courses de Superbike sont de toute façon meilleures, bien meilleures même".

Pour Gardner, le championnat du monde Superbike 2024 se poursuivra sans changement, l'équipe et le coéquipier resteront les mêmes. Lors des premiers essais hivernaux qui se sont déroulés les 31 octobre et 1er novembre à Jerez, l'Australien a essayé de nouveaux développements pour la R1 et a réalisé le meilleur temps en 1:38,446 min avec un qualificateur.

"Je ne sais pas ce qui est différent avec les nouvelles pièces. J'ai l'impression que la moto a un peu plus de grip à l'inclinaison maximale et que l'on peut prendre plus de vitesse en virage", a déclaré Gardner. "Nous avons terminé la première saison dans le top 10, la prochaine étape devrait être le top 5. Nous travaillons bien et avec un peu de chance, c'est réalisable. Mais le niveau est déjà assez élevé. Pour se classer parmi les dix meilleurs, il fallait s'accrocher. J'imagine qu'avec des pilotes comme Iannone et Sam Lowes, qui sont en plus sur de puissantes Ducati, ce sera encore plus difficile. Ce ne sera certainement pas plus facile".