Remy Gardner sulla SBK: gare e atmosfera migliori

Da campione del mondo della Moto2, Remy Gardner è passato alla MotoGP nel 2022, ma dopo una stagione deludente con soli 13 punti in 20 gare, l'australiano ha cambiato idea e ha raggiunto un accordo con la Yamaha per partecipare al campionato mondiale Superbike 2023. Nel GRT Junior Team ha avuto come compagno di squadra un ex avversario della Moto2, il due volte campione del mondo Supersport Dominique Aegerter.

Poiché Aegerter era abituato all'ambiente dei campioni del mondo di serie e al carattere dei pneumatici Pirelli, il pilota svizzero ha raggiunto un buon livello più velocemente di Gardner. Da metà stagione in poi, i due esordienti si sono sempre più equivalsi, con 163 (Aegerter) e 156 (Gardner) punti.

"Il cambiamento è stato enorme. Ero abituato a moto con un telaio rigido, come quelle dei GP, e anche la carcassa degli pneumatici era molto rigida. Poi salire sulla Superbike con i pneumatici Pirelli, che hanno molta aderenza ma la moto è in continuo movimento, è stata una lunga curva di apprendimento", ha detto Gardner, spiegando il suo ingresso inizialmente difficile nella scena della Superbike. "Mi ci è voluto fino a metà stagione per abituarmi. L'apertura della stagione a Phillip Island è stata ovviamente speciale per me, il primo momento importante dal mio punto di vista è stato a Most con il terzo posto in griglia e una gara solida. Da quel momento in poi è iniziato a succedere qualcosa. Le cose sono andate bene anche a Portimão e poi a Jerez, anche se il ritmo dei test era ancora migliore di quello del weekend di gara. Fino ad allora, è stato un lungo processo per capire tutto".

Gardner ora si gode l'atmosfera più rilassata nel paddock della Superbike e l'accesso aperto dei fan al paddock.

"L'atmosfera nel campionato mondiale Superbike e nella MotoGP non potrebbe essere più diversa. Nel paddock si è molto vicini ai piloti e alle moto, il che è molto meglio che stare in una tribuna lontano dall'azione", ha detto il 25enne di Sydney. "Come fan, è una grande esperienza vivere un weekend di gara da questa prospettiva. È fantastico anche per noi piloti, perché si può interagire direttamente con i fan. Le gare della Superbike sono comunque migliori, anzi molto migliori".

Gardner continuerà a partecipare al campionato mondiale Superbike 2024, con la stessa squadra e lo stesso compagno di squadra. Al primo test invernale del 31 ottobre e 1 novembre a Jerez, l'australiano ha provato nuovi sviluppi per la R1 e ha fatto segnare il miglior tempo di 1:38.446 minuti con una qualifica.

"Non so cosa ci sia di diverso nelle nuove parti. La sensazione è che la moto abbia un'aderenza leggermente migliore agli angoli di piega massimi e che si possa andare più veloci in curva", ha detto Gardner. "Abbiamo terminato la prima stagione nella top 10, il prossimo passo dovrebbe essere la top 5. Stiamo lavorando bene e, con la prima stagione, siamo in grado di fare un buon lavoro. Stiamo lavorando bene e, con un po' di fortuna, questo obiettivo è raggiungibile. Tuttavia, il livello è già piuttosto alto. Per entrare nella top ten, è necessario allungare il passo. Immagino che con piloti come Iannone e Sam Lowes, anche loro su Ducati potenti, sarà ancora più difficile. Di certo non sarà più facile".