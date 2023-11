Remy Gardner sobre SBK: Melhores corridas e ambiente

Depois de uma época de MotoGP, Remy Gardner tomou a decisão consciente de mudar para o Campeonato do Mundo de Superbike em 2023. O piloto da Yamaha fala sobre os problemas iniciais e como vê atualmente o paddock do campeonato do mundo baseado na produção.

Como Campeão do Mundo de Moto2, Remy Gardner mudou para o MotoGP em 2022, mas depois de uma temporada dececionante com apenas 13 pontos em 20 corridas, o australiano mudou de ideias e chegou a um acordo com a Yamaha para entrar no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023. Na GRT Junior Team, ele tinha um antigo adversário de Moto2 como companheiro de equipa na forma do bicampeão mundial de Supersport Dominique Aegerter.

Como Aegerter estava habituado ao ambiente dos campeões do mundo de produção e ao carácter dos pneus Pirelli, o piloto suíço atingiu um bom nível mais rapidamente do que Gardner. A partir de meados da época, os dois estreantes ficaram cada vez mais iguais, com 163 (Aegerter) contra 156 (Gardner) pontos.

"A mudança foi enorme. Eu estava habituado a motos com um chassis rígido, por causa dos GPs, e a carcaça dos pneus também era muito rígida. Depois, entrar na Superbike com pneus Pirelli, que têm muita aderência mas a mota está em constante movimento, foi uma longa curva de aprendizagem", disse Gardner, explicando a sua entrada inicialmente difícil na cena da Superbike. "Demorei até meio da época para me habituar. A abertura da época em Phillip Island foi obviamente especial para mim, o primeiro ponto alto do meu ponto de vista foi em Most com o terceiro lugar na grelha e uma corrida sólida. A partir daí, algo começou a acontecer. As coisas também correram bem em Portimão e depois em Jerez, embora o ritmo no teste tenha sido ainda melhor do que no fim de semana de corrida. Até lá, foi um longo processo para perceber tudo."

Gardner aprecia agora o ambiente mais descontraído no paddock das Superbike e o acesso livre dos fãs ao paddock.

"O ambiente no Campeonato do Mundo de Superbike e no MotoGP não podia ser mais diferente. Estamos tão perto dos pilotos e das motos no paddock, o que é muito melhor do que estar numa bancada longe da ação", disse o jovem de 25 anos de Sydney. "Como fãs, é uma grande experiência viver um fim de semana de corrida desta perspetiva. Também é ótimo para nós, pilotos, porque podemos interagir diretamente com os fãs. De qualquer forma, as corridas de Superbike são melhores, muito melhores, de facto."

Gardner vai continuar inalterado no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, com a sua equipa e companheiro de equipa a permanecerem os mesmos. No primeiro teste de inverno, realizado a 31 de outubro e 1 de novembro em Jerez, o australiano experimentou novos desenvolvimentos para a R1 e estabeleceu o tempo mais rápido de 1:38.446 minutos com uma qualificação.

"Não sei o que é que as novas peças têm de diferente. Parece que a moto tem um pouco mais de aderência em ângulos de inclinação máxima e podemos ir mais rápido nas curvas", disse Gardner. "Terminámos a primeira época no top 10, o próximo passo deve ser o top 5. Estamos a trabalhar bem e, com um pouco de sorte, isso é possível. No entanto, o nível já é bastante elevado. Para chegar aos dez primeiros, temos de nos esforçar. Posso imaginar que com pilotos como o Iannone e o Sam Lowes, que também estão numa potente Ducati, será ainda mais difícil. De certeza que não vai ser mais fácil".