Un brusco risveglio: Alvaro Bautista penultimo venerdì

L'uscita come wildcard della MotoGP del due volte campione del mondo Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) a Sepang era molto attesa e gli esperti ripongono grandi speranze in lui. Ma la sessione di prove di venerdì ha fatto riflettere.

Alvaro Bautista era consapevole più di chiunque altro che la sua presenza come ospite in Malesia non sarebbe stata un compito facile. "In un test si può costruire una base passo dopo passo, in un weekend di gara è importante avere un buon feeling con la moto il più rapidamente possibile", ha spiegato il 59 volte vincitore di gare Superbike. "Per questo non ho aspettative sui risultati".

Ovviamente, non ha ancora trovato il feeling necessario. Nella prima sessione di prove libere sul circuito di Sepang, venerdì mattina, Bautista ha fatto registrare un distacco di 3,003 secondi dal miglior tempo e si è piazzato al penultimo posto; solo il sostituto del pilota LCR Honda Iker Lecuona è stato più lento. Nella seconda sessione di prove del pomeriggio, Alvaro si è migliorato di oltre due secondi, passando da 2:02.516 minuti a 2:00.370 minuti e riducendo il distacco da Alex Marquez (Gresini Ducati), primo in classifica, a 2,547 secondi, ma ha comunque concluso al penultimo posto.

"Ho iniziato con un set-up di base della Ducati e non ho spinto perché non era adatto a me", ha detto Bautista. "Nel pomeriggio siamo riusciti a fare un passo avanti con la messa a punto, il mio feeling e anche il tempo sul giro. Ma non mi sento a mio agio sulla moto, dobbiamo fare un altro passo avanti per sabato. Tuttavia, mi sono goduto la giornata e sono contento. Questa moto è molto diversa, devo guidarla in modo diverso dalla Superbike. E anche la pista è molto diversa da quella di Misano, dove ho fatto il test. Il mio feeling non era così buono come a Misano, anche a causa della scarsa aderenza".

Il due volte campione del mondo SBK ha continuato: "Passo dopo passo stiamo migliorando. Non posso usare la gomma posteriore come in Superbike e devo adattare il mio stile. La MotoGP non può essere sterzata così tanto con la gomma posteriore perché altrimenti si perde la trazione. Non si può recuperare in seguito e quindi si perde molto. È un modo diverso di guidare una moto".

"Sarà importante migliorare il mio feeling nelle FP3 e poi fare un buon tempo sul giro in qualifica", ha sottolineato Bautista. "La volata sarà divertente. Le prove sono prove, io preferisco le gare. Ho seguito alcuni piloti nelle prove, le differenze non sono enormi. Ma ci sono tre o quattro punti in cui perdo un po' di più. Sono fiducioso di poter colmare il divario".

Risultati qualifiche MotoGP, Sepang (10.11.):

1° Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min.

2° Martin, Ducati, +0,174 sec

3° Miller, KTM, + 0,409

4° Binder, KTM, + 0,484

5° Viñales, Aprilia, + 0,489

6° Marini, Ducati, + 0,511

7° Quartararo, Yamaha, + 0,576

8° Bagnaia, Ducati, + 0,597

9° Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10° Zarco, Ducati, + 0,664

11° Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12° Bastianini, Ducati, + 0,782

13° Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14° Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15° Marc Márquez, Honda, + 0,965

16° Mir, Honda, + 1,079

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.151

18° Raúl Fernandez, Aprilia, + 1.201

19° Oliveira, Aprilia, + 1.327

20° Aleix Espargaró, Aprilia, + 1.903

21° Nakagami, Honda, + 1.932

22° Bautista, Ducati, + 2.547

23° Lecuona, Honda, + 2.628

Risultati MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1° Martin, Ducati, 1:59.513 min.

2° Alex Márquez, Ducati, + 0,049 sec.

3° Zarco, Ducati, + 0,401

4° Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5. Quartararo, Yamaha, + 0,621

6° Marini, Ducati, + 0,729

7° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8° Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9° Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10. Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11° Miller, KTM, + 1,006

12° Oliveira, Aprilia, + 1,081

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 1.267

14° Di Giannantonio, Ducati, + 1.356

15° Bagnaia, Ducati, +1.375

16° Bastianini, Ducati, +1.389

17° Marc Márquez, Honda, + 1.597

18° Binder, KTM, + 1.665

19° Mir, Honda, + 2'01.348

20° Viñales, Aprilia, + 1.839

21° Nakagami, Honda, + 2.024

22° Bautista, Ducati, + 3.003

23° Lecuona, Honda, + 3.780