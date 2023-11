Um despertar rude: Álvaro Bautista em segundo lugar na sexta-feira

A estreia do wildcard de MotoGP do bicampeão do mundo de Superbike Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) em Sepang era aguardada com grande expetativa e os especialistas têm grandes esperanças nele. Mas a sessão de treinos de sexta-feira foi preocupante.

Álvaro Bautista estava mais do que ninguém ciente de que a sua participação como convidado na Malásia não seria uma tarefa fácil. "Num teste podemos construir uma base passo a passo, num fim de semana de corrida é importante ter uma boa sensação com a moto o mais rapidamente possível," explicou o 59 vezes vencedor de corridas de Superbike. "É por isso que não tenho expectativas em relação aos resultados."

Obviamente, ele ainda não encontrou a sensação necessária. Na primeira sessão de treinos livres no Circuito de Sepang, na manhã de sexta-feira, Bautista ficou a 3,003 segundos do tempo mais rápido, no segundo último lugar, apenas o piloto substituto da LCR Honda, Iker Lecuona, foi mais lento. Na segunda sessão de treinos da tarde, Álvaro melhorou em mais de dois segundos, de 2:02.516 minutos para 2:00.370 minutos, e reduziu a diferença para Alex Marquez (Gresini Ducati) no primeiro lugar para 2,547 segundos - mas ainda assim terminou em segundo lugar.

"Comecei com uma configuração básica da Ducati e não forcei porque não me convinha," disse Bautista. "À tarde, demos um passo em frente com a afinação, as minhas sensações e também o tempo por volta. Mas não me sinto confortável com a moto, temos de dar mais um passo para sábado. No entanto, gostei do dia e estou contente. Esta mota é muito diferente, tenho de a conduzir de forma diferente da Superbike. E a pista também é muito diferente da de Misano, onde testei. A minha sensação não foi tão boa como em Misano, o que também se deve à baixa aderência."

O duas vezes Campeão do Mundo de SBK continuou: "Passo a passo estamos a melhorar. Não posso usar o pneu traseiro como faço na Superbike e tenho de adaptar o meu estilo. A moto de MotoGP não pode ser dirigida tanto com o pneu traseiro porque senão perde-se a tração. Não se pode compensar isso depois e por isso perde-se muito. É uma forma diferente de conduzir uma mota."

"Vai ser importante melhorar as minhas sensações no FP3 e depois fazer uma boa volta na qualificação", sublinhou Bautista. "O sprint vai ser divertido. Os treinos são treinos, eu prefiro as corridas. Segui alguns pilotos nos treinos, as diferenças não são enormes. Mas há três ou quatro sítios onde perco um pouco mais. Estou confiante que posso reduzir a diferença."

Resultados da qualificação de MotoGP, Sepang (10.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 1:57.823 min

2º Martin, Ducati, +0,174 seg

3º Miller, KTM, +0,409

4º Binder, KTM, + 0,484

5º Viñales, Aprilia, + 0,489

6º Marini, Ducati, + 0,511

7º Quartararo, Yamaha, + 0,576

8º Bagnaia, Ducati, + 0,597

9º Bezzecchi, Ducati, + 0,627

10º Zarco, Ducati, + 0,664

11º Morbidelli, Yamaha, + 0,748

12º Bastianini, Ducati, + 0,782

13º Augusto Fernández, KTM, + 0,855

14º Di Giannantonio, Ducati, + 0,886

15º Marc Márquez, Honda, + 0,965

16º Mir, Honda, + 1,079

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,151

18º Raúl Fernandez, Aprilia, + 1,201

19º Oliveira, Aprilia, + 1,327

20º Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,903

21º Nakagami, Honda, + 1,932

22º Bautista, Ducati, + 2,547

23º Lecuona, Honda, + 2,628

Resultado MotoGP FP1, Sepang (10.11.):

1º Martin, Ducati, 1:59.513 min

2º Alex Márquez, Ducati, + 0,049 seg

3º Zarco, Ducati, + 0,401

4º Morbidelli, Yamaha, + 0,542

5º Quartararo, Yamaha, + 0,621

6º Marini, Ducati, + 0,729

7º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,731

8º Bezzecchi, Ducati, + 0,738

9º Pol Espargaró, KTM, + 0,785

10º Augusto Fernández, KTM, + 0,954

11º Miller, KTM, + 1,006

12º Oliveira, Aprilia, + 1,081

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 1,267

14º Di Giannantonio, Ducati, + 1,356

15º Bagnaia, Ducati, +1.375

16º Bastianini, Ducati, +1,389

17º Marc Márquez, Honda, + 1,597

18º Binder, KTM, + 1,665

19º Mir, Honda, + 2'01.348

20º Viñales, Aprilia, + 1,839

21º Nakagami, Honda, + 2.024

22º Bautista, Ducati, + 3,003

23º Lecuona, Honda, + 3,780