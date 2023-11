C'est le nombre de personnes qui ont assisté au championnat du monde de Superbike 2023

En 2022, la pandémie de coronavirus était en grande partie éradiquée, mais le calendrier du championnat du monde de Superbike n'avait pas encore retrouvé son format traditionnel - Phillip Island était en fin de saison - et il fallait encore porter des masques lors de l'ouverture de la saison au MotorLand Aragón. Pour comparer le nombre de spectateurs de cette année, il faut donc se baser sur la saison 2019.

Fait réjouissant : les meetings de Misano et Magny-Cours, qui ont toujours attiré un grand nombre de visiteurs, ont également été un aimant cette année. Pour le reste, il y a eu des évolutions positives et moins bonnes.

Comme avant la pandémie, Misano a accueilli plus de 70.000 spectateurs, 70.815 exactement. En deuxième position, on trouve le meeting en Indonésie sur le Mandalika Street Circuit avec 59.251 visiteurs - mais il n'y a pas de chiffres comparatifs car la piste n'a été inscrite au calendrier qu'en 2021 et sera retirée après cette saison.

Les meetings d'Assen, de Donington Park et de l'enfant terrible Jerez ont connu une évolution positive, avec un nombre de spectateurs nettement plus élevé. En revanche, Phillip Island et Imola ont été décevantes. Ce dernier événement, qui était le plus fréquenté en 2019, a dû faire face à une perte de près de 19 000 spectateurs.

Dans l'ensemble, les chiffres de fréquentation sont plus homogènes que les années précédentes ; aucune manifestation ne peut être considérée comme un échec.