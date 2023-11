Ecco quante persone hanno assistito al Campionato mondiale Superbike 2023

Sebbene nel 2022 la pandemia di coronavirus fosse ormai ampiamente superata, il calendario del Campionato Mondiale Superbike non era ancora tornato al suo formato tradizionale - Phillip Island era alla fine della stagione - e le maschere dovevano ancora essere indossate all'apertura della stagione al MotorLand Aragón. La stagione 2019 deve quindi servire da confronto con i numeri degli spettatori di quest'anno.

La nota positiva è che gli incontri di Misano e Magny-Cours, che hanno sempre attirato un gran numero di spettatori, sono stati una calamita anche quest'anno. Per il resto, ci sono stati sviluppi positivi e meno positivi.

Come prima della pandemia, a Misano sono arrivati oltre 70.000 spettatori, per la precisione 70.815, seguiti dall'incontro in Indonesia sul Mandalika Street Circuit con 59.251 ospiti - anche se non ci sono dati comparativi perché il circuito è stato aggiunto al calendario solo nel 2021 e sarà rimosso dopo questa stagione.

I meeting di Assen, Donington Park e il precedente Jerez si sono sviluppati positivamente, attirando un numero significativamente maggiore di spettatori. Phillip Island e Imola, invece, sono stati deludenti. Quest'ultimo, che era l'evento più frequentato del 2019, ha dovuto far fronte a un calo di quasi 19.000 spettatori.

Nel complesso, i dati di affluenza sono più omogenei rispetto agli anni precedenti; nessun evento può essere considerato un fallimento.