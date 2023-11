Este é o número de pessoas que assistiram ao Campeonato do Mundo de Superbike de 2023

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 foi a primeira época desde 2019 que não foi afetada pela pandemia do coronavírus. Os números de espectadores mostram luz e sombra.

Apesar de a pandemia de coronavírus ter terminado em grande parte em 2022, o calendário do Campeonato do Mundo de Superbike ainda não tinha regressado ao seu formato tradicional - Phillip Island estava no final da época - e ainda era necessário usar máscaras na abertura da época no MotorLand Aragón. A época de 2019 deve, portanto, servir de comparação com o número de espectadores deste ano.

Como nota positiva, os encontros em Misano e Magny-Cours, que sempre atraíram um grande número de espectadores, também foram um íman este ano. De resto, houve desenvolvimentos positivos e menos positivos.

Tal como antes da pandemia, mais de 70.000 espectadores deslocaram-se a Misano, mais precisamente 70.815, seguidos do encontro na Indonésia, no Mandalika Street Circuit, com 59.251 convidados - embora não haja números comparativos porque o circuito só foi adicionado ao calendário em 2021 e será removido após esta época.

Os encontros em Assen, Donington Park e Jerez, o anterior problema, evoluíram positivamente, atraindo um número significativamente maior de espectadores. Phillip Island e Imola, por outro lado, foram uma desilusão. Este último foi o evento com melhor assistência em 2019 e teve de lidar com uma queda de quase 19.000 espectadores.

No geral, os números da assistência são mais homogéneos do que nos anos anteriores; nenhum evento pode ser considerado um fracasso.