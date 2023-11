Le plateau SBK 2024 est fixé : le team Puccetti annonce les pilotes

Le promoteur Dorna profite traditionnellement du salon de la moto EICMA à Milan pour faire la promotion du championnat SBK. De nombreux teams, pilotes et sponsors viennent d'Italie et un programme divertissant est proposé pendant cinq jours sur la scène du paddock show.

Vendredi midi, le directeur de l'équipe, Manuel Puccetti, a fait part de ses projets pour 2024 : "D'ici quelques jours, je pourrai confirmer que nous aurons du matériel identique à celui de l'équipe d'usine Kawasaki", a révélé l'Italien. "En plus, nous aurons un pilote fort en la personne de Tito Rabat".



L'Espagnol n'avait qu'un maigre point au compteur avant la finale du championnat du monde de Superbike à Jerez. Il est devenu évident en Andalousie que ce n'était pas uniquement de sa faute. Pour la première fois, l'équipe Puccetti disposait d'une moto d'usine Kawasaki et Rabat, 17e, a obtenu son meilleur résultat de la saison en qualifications. En course, le champion du monde Moto2 2014 s'est classé 11e, 15e et 14e, répondant ainsi aux attentes de Puccetti.



"Avant Jerez, nous avions 40 secondes de retard sur le vainqueur, puis seulement 17", a expliqué Tito. "Nous avons fait un pas de géant et avons montré que notre potentiel était très grand. La différence entre la moto satellite et la moto d'usine est massive, tout est différent, l'électronique et les éléments de suspension. Si tu veux être compétitif, tu as besoin de ce package, sinon tu ne peux rien faire".



Le fait qu'il reçoive en 2024 le même matériel que les pilotes d'usine Kawasaki Alex Lowes et Axel Bassani suscite l'euphorie chez Rabat. "À 34 ans, j'obtiens une fois de plus une formidable opportunité", se réjouit-il. "Manuel a une très bonne équipe et je veux toujours gagner - nous allons fournir de précieuses informations à Kawasaki".



L'équipe Puccetti sera-t-elle également impliquée dans le développement ? La nouvelle recrue de Kawasaki, Bassani, a raconté pendant les essais de Jerez que l'actuelle ZX-10RR a été construite pour Jonathan Rea et que certaines choses doivent changer pour que d'autres pilotes puissent avoir du succès avec cette moto.



"Je pense que seuls des ajustements mineurs seront nécessaires pour Tito afin que la moto soit parfaitement adaptée à ses capacités", a déclaré Puccetti.



Avec l'engagement de Rabat, le peloton Superbike 2024 est complet.