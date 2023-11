Il campo SBK 2024 è fissato: il team Puccetti annuncia i suoi piloti

Il Salone EICMA di Milano è tradizionalmente utilizzato dal promotore Dorna per promuovere i campionati SBK. Molti team, piloti e sponsor vengono dall'Italia e per cinque giorni viene offerto un programma di intrattenimento sul palco del Paddock Show.

Il Team Principal Manuel Puccetti è stato ospite venerdì pomeriggio e ha annunciato i suoi piani per il 2024: "Tra pochi giorni sarò in grado di confermare che avremo lo stesso equipaggiamento del team Kawasaki", ha rivelato l'italiano. "Avremo anche un pilota forte come Tito Rabat".



Lo spagnolo aveva un misero punto a suo nome prima della finale del Campionato Mondiale Superbike a Jerez. In Andalusia si è capito che non era solo merito suo. Lì, il team Puccetti ha avuto a disposizione per la prima volta una Kawasaki works e Rabat ha ottenuto il suo miglior risultato in qualifica della stagione con il 17° posto. In gara, il campione del mondo Moto2 2014 ha conquistato l'11°, il 15° e il 14° posto, soddisfacendo così le aspettative di Puccetti.



"Prima di Jerez eravamo a 40 secondi dal vincitore, poi a soli 17", ha detto Tito. "Abbiamo fatto un enorme passo avanti e abbiamo dimostrato che il nostro potenziale è molto alto. La differenza tra la moto satellite e quella di serie è enorme, tutto è diverso, l'elettronica e le sospensioni. Se vuoi essere competitivo, hai bisogno di questo pacchetto, altrimenti non puoi ottenere nulla".



Il fatto che nel 2024 riceverà lo stesso equipaggiamento dei piloti Kawasaki Alex Lowes e Axel Bassani è fonte di euforia per Rabat. "A 34 anni ho un'altra grande opportunità", ha dichiarato felicemente. "Manuel ha un'ottima squadra e io voglio ancora vincere: forniremo a Kawasaki informazioni preziose".



Il team Puccetti sarà coinvolto anche nello sviluppo? Il nuovo arrivato in Kawasaki, Bassani, ha detto durante i test di Jerez che l'attuale ZX-10RR è stata costruita per Jonathan Rea e che alcune cose dovrebbero cambiare per permettere anche ad altri piloti di avere successo con questa moto.



"Credo che per Tito siano necessari solo piccoli aggiustamenti, in modo che la moto sia perfettamente adatta alle sue capacità", ha detto Puccetti.



Con l'ingaggio di Rabat, la squadra Superbike 2024 è completa.