A equipa Puccetti anuncia os pilotos para o SBK 2024

O salão automóvel EICMA, em Milão, é tradicionalmente utilizado pelo promotor Dorna para promover os campeonatos SBK. Muitas equipas, pilotos e patrocinadores vêm de Itália e é oferecido um programa de entretenimento no palco do Paddock Show durante cinco dias.

O Chefe de Equipa Manuel Puccetti foi um dos convidados na tarde de sexta-feira e anunciou os seus planos para 2024: "Dentro de alguns dias, poderei confirmar que teremos o mesmo equipamento que a equipa de fábrica da Kawasaki", revelou o italiano. "Também teremos um piloto forte em Tito Rabat".



O espanhol tinha um mísero ponto no seu nome antes da final do Campeonato do Mundo de Superbike em Jerez. Ficou claro na Andaluzia que não era só ele que estava em causa. Ali, a equipa Puccetti teve uma máquina de trabalho da Kawasaki à sua disposição pela primeira vez e Rabat conseguiu o seu melhor resultado de qualificação da época, em 17º lugar. Nas corridas, o Campeão do Mundo de Moto2 de 2014 alcançou a 11ª, 15ª e 14ª posições, cumprindo assim as expectativas de Puccetti.



"Antes de Jerez, estávamos a 40 segundos do vencedor e depois a apenas 17", disse Tito. "Demos um grande passo em frente e mostrámos que o nosso potencial é muito elevado. A diferença entre a moto satélite e a moto de fábrica é enorme, tudo é diferente, a eletrónica e os elementos de suspensão. Se queres ser competitivo, precisas deste pacote, caso contrário não consegues nada."



O facto de receber o mesmo material que os pilotos de fábrica da Kawasaki Alex Lowes e Axel Bassani em 2024 é uma fonte de euforia para Rabat. "Aos 34 anos, tenho outra grande oportunidade", disse ele com alegria. "O Manuel tem uma equipa muito boa e eu continuo a querer ganhar - vamos dar informações valiosas à Kawasaki."



A equipa Puccetti também estará envolvida no desenvolvimento? O recém-chegado à Kawasaki Bassani disse durante o teste de Jerez que a atual ZX-10RR foi construída para Jonathan Rea e que algumas coisas teriam de mudar para que outros pilotos também pudessem ter sucesso com esta moto.



"Acredito que apenas são necessários pequenos ajustes para o Tito para que a moto esteja perfeitamente adaptada às suas capacidades", disse Puccetti.



Com a assinatura de Rabat, o campo das Superbike de 2024 está completo.