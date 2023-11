Michael Rinaldi: "No te quejes, ayuda"

A finales de octubre, la FIM presentó el calendario provisional del Campeonato del Mundo de Superbike 2024. La temporada constará de doce fines de semana de carreras y sólo se disputará en dos continentes. Además de los circuitos ya probados como Assen, Donington Misano, Portimão, Aragón, etc., se han añadido dos nuevas sedes europeas: el Circuito Balaton Park en Hungría y el Circuito de Cremona en Italia. Phillip Island (Australia) será el único circuito fuera de Europa.

A muchos de los pilotos de Superbike, como Álvaro Bautista (Ducati) y Jonathan Rea (Yamaha), les gustaría ver más reuniones fuera de Europa y un calendario más denso con más carreras en general. El piloto de Motocorsa-Ducati, Michael Rinaldi, se muestra algo más relajado que sus colegas en este debate y considera claramente que la planificación del calendario de carreras es responsabilidad de los organizadores.

"Ese no es mi trabajo. Si me dijeran: 'vas a correr en un parque', entonces lo haría", sonríe Rinaldi en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Pero una sola carrera fuera de Europa es difícil porque se trata de un campeonato del mundo. Pero creo que los organizadores están haciendo todo lo posible. Como pilotos y parte de ella, todos debemos tirar juntos. También tendremos nuevas pistas como Cremona. No quiero quejarme, quiero ayudar a los organizadores a mejorar ciertas zonas de esta pista. He estado varias veces en Cremona para entrenar con una moto de serie y puedo darles mi opinión sobre la pista si me lo piden. Aparte de eso, mi trabajo es correr y si hay una carrera allí, la correré".

Antes de que el Campeonato del Mundo de Superbike vuelva a Cremona el año que viene, del 20 al 22 de septiembre, se llevarán a cabo algunas obras en la pista y en la infraestructura. ¿En general, el circuito es adecuado para las carreras de Superbike?

"Hemos corrido en Navarra, que también es un circuito muy estrecho. El trazado de Cremona no está mal. Tenemos que fijarnos sobre todo en las zonas de peralte, pero ya están trabajando en ello. Así que eso no será un problema", se muestra convencido Rinaldi, que aborda otra de las cuestiones con las que puede tener que lidiar el Campeonato del Mundo de Superbike 2024. "Tenemos dos o tres fines de semana de carreras al mismo tiempo que el MotoGP. Eso podría significar que tengamos menos espectadores. Por ejemplo, cuando estamos en Barcelona, el MotoGP corre en Portimão. Pero eso es algo que no me molesta, porque tengo un trabajo que hacer, ya sea delante de uno o de 10.000 espectadores".