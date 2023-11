Michael Rinaldi : "Ne pas se plaindre, mais aider".

Fin octobre, la FIM a présenté le calendrier provisoire du Championnat du monde de Superbike 2024. La saison se composera de douze week-ends de course et se déroulera uniquement sur deux continents. Outre les circuits éprouvés comme Assen, Donington Misano, Portimão, Aragón, etc., deux nouveaux sites européens ont été ajoutés : le Balaton Park Circuit en Hongrie et le Cremona Circuit en Italie. Phillip Island (Australie) sera le seul circuit en dehors de l'Europe.

De nombreux pilotes de Superbike, comme Alvaro Bautista (Ducati) ou Jonathan Rea (Yamaha), souhaitent davantage de meetings en dehors de l'Europe et, de manière générale, un calendrier plus dense avec davantage de courses. Le pilote Motocorsa-Ducati Michael Rinaldi aborde cette discussion de manière un peu plus détendue que ses collègues, il considère que la planification du calendrier des courses est clairement de la responsabilité des organisateurs.

"Ce n'est pas mon travail. S'ils me disaient 'tu fais maintenant des courses dans un parc', je le ferais", a souri Rinaldi lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Mais une seule course en dehors de l'Europe, c'est taff, parce que c'est un championnat du monde. Je pense toutefois que les organisateurs font de leur mieux. En tant que pilote et partie de celui-ci, nous devrions tous tirer dans le même sens. Nous aurons aussi de nouveaux circuits comme celui de Crémone. Je ne veux pas me plaindre, mais aider les responsables à améliorer certaines parties de ce circuit. Je suis déjà allé plusieurs fois à Crémone pour des entraînements avec une moto de série et je peux leur donner mon avis sur le circuit s'ils me le demandent. En dehors de cela, mon rôle est de faire des courses et s'il y a une course là-bas, je la ferai".

Avant que le championnat du monde de Superbike ne s'installe à Crémone l'année prochaine, du 20 au 22 septembre, quelques mesures de construction seront encore mises en œuvre sur le circuit et l'infrastructure. Le circuit est-il généralement adapté aux courses de superbikes ?

"Nous avons couru à Navarra, qui est également un circuit très étroit. Le tracé de Crémone n'est pas mauvais. Nous devons surtout regarder les zones de chute, mais ils y travaillent déjà. Ce ne sera donc pas un problème", affirme Rinaldi avec conviction, en abordant un autre sujet auquel le championnat du monde Superbike 2024 pourrait être confronté. "Nous avons deux ou trois week-ends de course en même temps que le MotoGP. Cela pourrait signifier que nous avons moins de spectateurs. Par exemple, lorsque nous sommes à Barcelone, le MotoGP se déroule à Portimão. Mais c'est quelque chose qui ne me dérange pas, car j'ai un travail à faire, que ce soit devant un ou 10.000 spectateurs".