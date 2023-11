Michael Rinaldi: "Non lamentatevi, aiutate".

Alla fine di ottobre, la FIM ha presentato il calendario provvisorio del Campionato Mondiale Superbike 2024, che si articolerà su dodici weekend di gara e si svolgerà solo in due continenti. Oltre ai circuiti già collaudati come Assen, Donington Misano, Portimão, Aragón ecc. sono state aggiunte due nuove sedi europee: il Balaton Park Circuit in Ungheria e il Cremona Circuit in Italia. Phillip Island (Australia) sarà l'unico circuito fuori dall'Europa.

Molti piloti della Superbike, come Alvaro Bautista (Ducati) e Jonathan Rea (Yamaha), vorrebbero vedere più incontri al di fuori dell'Europa e un calendario più fitto con più gare in generale. Il pilota della Motocorsa-Ducati Michael Rinaldi è un po' più rilassato su questa discussione rispetto ai suoi colleghi e vede chiaramente la pianificazione del calendario delle gare come una responsabilità degli organizzatori.

"Non è il mio lavoro. Se mi dicessero: 'devi correre in un parco', allora lo farei", ha detto sorridendo Rinaldi in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ma una sola gara fuori dall'Europa è difficile perché si tratta di un campionato del mondo. Ma credo che gli organizzatori stiano facendo del loro meglio. Come piloti e come parte di esso, dovremmo essere tutti uniti. Avremo anche nuovi tracciati come quello di Cremona. Non voglio lamentarmi, voglio aiutare gli organizzatori a migliorare alcune aree di questa pista. Sono stato a Cremona alcune volte per allenarmi con una moto di serie e posso dare la mia opinione sul tracciato se me lo chiedono. A parte questo, il mio lavoro è correre e se ci sarà una gara, la correrò".

Prima che il Campionato Mondiale Superbike torni a Cremona l'anno prossimo dal 20 al 22 settembre, verranno effettuati alcuni lavori di costruzione sulla pista e sulle infrastrutture. Il circuito è generalmente adatto per le gare Superbike?

"Abbiamo corso in Navarra, che è anche un circuito molto stretto. Il tracciato di Cremona non è male. Dobbiamo soprattutto occuparci delle zone di camber, ma ci stanno già lavorando. Quindi non sarà un problema", è convinto Rinaldi e affronta un'altra questione che il Campionato Mondiale Superbike 2024 potrebbe dover affrontare. "Abbiamo due o tre weekend di gara in contemporanea con la MotoGP. Questo potrebbe significare che abbiamo meno spettatori. Ad esempio, quando siamo a Barcellona, il MotoGP corre a Portimão. Ma è una cosa che non mi preoccupa, perché ho un lavoro da fare, che sia davanti a uno o a 10.000 spettatori".