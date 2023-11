Michael Rinaldi: "Não te queixes, ajuda"

Michael Rinaldi (Motocorsa Ducati) está tranquilo com as discussões em torno do calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Ele até se envolveria nos preparativos para as novas pistas de corrida.

No final de outubro, a FIM apresentou o calendário provisório para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024, que será composto por doze fins-de-semana de corridas e que se realizará apenas em dois continentes. Para além das pistas testadas e comprovadas, como Assen, Donington Misano, Portimão, Aragão, etc., foram acrescentados dois novos locais europeus: o Circuito de Balaton Park, na Hungria, e o Circuito de Cremona, em Itália. Phillip Island (Austrália) será o único circuito fora da Europa.

Muitos dos pilotos de Superbike, como Alvaro Bautista (Ducati) e Jonathan Rea (Yamaha), gostariam de ver mais encontros fora da Europa e um calendário mais denso com mais corridas em geral. O piloto da Motocorsa-Ducati, Michael Rinaldi, está um pouco mais descontraído em relação a esta discussão do que os seus colegas e vê claramente o planeamento do calendário de corridas como uma responsabilidade dos organizadores.

"Não é o meu trabalho. Se me dissessem: 'vais correr num parque', eu fazia-o", sorriu Rinaldi numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Mas apenas uma corrida fora da Europa é difícil porque se trata de um campeonato do mundo. Mas penso que os organizadores estão a dar o seu melhor. Como pilotos e parte do projeto, temos de nos unir. Também vamos ter novas pistas, como Cremona. Não me quero queixar, quero ajudar os organizadores a melhorar certas áreas desta pista. Já estive em Cremona algumas vezes para treinar numa moto de produção e posso dar-lhes a minha opinião sobre a pista se me pedirem. Para além disso, o meu trabalho é correr e se houver uma corrida lá, eu vou correr."

Antes do regresso do Campeonato do Mundo de Superbike a Cremona, no próximo ano, de 20 a 22 de setembro, serão realizados alguns trabalhos de construção na pista e nas infra-estruturas. O circuito é geralmente adequado para corridas de Superbike?

"Já corremos em Navarra, que também é um circuito muito estreito. O traçado de Cremona não é mau. Temos de ver principalmente as zonas de curvatura, mas já estão a trabalhar nisso. Rinaldi está convencido e aborda outra questão com que o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 poderá ter de lidar. "Temos dois ou três fins-de-semana de corridas ao mesmo tempo que o MotoGP. Isso pode significar que temos menos espectadores. Por exemplo, quando estamos em Barcelona, o MotoGP está a correr em Portimão. Mas isso é algo que não me incomoda, porque tenho um trabalho a fazer - seja em frente a um ou a 10.000 espectadores."