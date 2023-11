Philipp Öttl (27): "No tengo que mentirme a mí mismo"

No ha hecho falta mucho para que el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 se celebre sin un piloto alemán. Philipp Öttl tuvo que ceder su puesto en Go Eleven Ducati a Andrea Iannone a pesar de sus notables actuaciones y Michael Rinaldi tuvo preferencia en Motocorsa Ducati. Nunca sabremos si el proyecto de última hora de Davide Giugliano hubiera sido realizable, porque estaba vinculado a Philipp.

El jefe del equipo Yamaha, Christophe Guyot, se esforzó durante semanas por hacerse con los servicios del bávaro, y al final Andrea Dosoli, responsable de competición en carretera del fabricante japonés, también dio su bendición.

"No fue la situación más divertida, pero siempre estuve relativamente relajado", dijo Philipp a SPEEDWEEK.com. "Me divertía pilotando mi moto y me limitaba a pilotar. Pero, por supuesto, miré qué más podía interesarme aparte del Campeonato del Mundo. Había ofertas de varios campeonatos, pero para mí es importante seguir en el Campeonato del Mundo de Superbikes. Si piloto como lo he hecho en las últimas cuatro pruebas (once top 10s en doce carreras - el autor), entonces pertenezco al Campeonato del Mundo de Superbike. Pero hay que ser realista: Si no hay nada disponible y nadie lo quiere de verdad, entonces hay que buscar en otra parte".

"Muchas cosas eran interesantes, incluido el Campeonato del Mundo de Supersport hasta cierto punto", dijo Öttl. "Pero también tiene que tener un valor deportivo. La resistencia también me habría interesado, ahí también sigo teniendo objetivos. Las dos últimas veces que he corrido en Le Mans, quiero ganar algún día la carrera de 24 horas. O me gustaría participar algún día en las Ocho Horas de Suzuka. El BSB sería un campeonato extremadamente difícil para mí porque los circuitos de allí son únicos".

Öttl toma el relevo de Lorenzo Baldassarri en el GMT94 Yamaha, que como subcampeón del mundo de Supersport sólo sumó 20 puntos en su primer año en Superbike y tiene tres duodécimos puestos como mejores resultados. Se espera que el italiano regrese a la categoría de media cilindrada el próximo año.

El hecho de que "Balda" haya tenido tantas dificultades en el equipo francés este año no es motivo de preocupación para Philipp: "Cada uno se adapta de forma diferente. La Ducati me ha ido bien, pero también me he preparado bien. También me prepararé bien para la Yamaha. Ese es mi trabajo como piloto de carreras, tengo todo el día para concentrarme en competir. Y, por supuesto, quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo con la Yamaha. Por supuesto que pensaba que Baldassarri y Bradley Ray tendrían problemas. No tengo que mentirme a mí mismo. He echado un vistazo al paquete y he hablado mucho con la gente. Quería saber algunos detalles de mi futuro jefe de equipo, Manuel Cappelletti, y obtuve algunas respuestas que no me parecieron mal".

Pilotos y equipos para el Campeonato del Mundo de Superbike 2024:



Ducati:

Aruba. it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini : Isaac Viñales (E)