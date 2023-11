Philipp Öttl (27 ans) : "Je ne dois pas me mentir".

Il n'a pas manqué grand-chose pour que le championnat du monde de Superbike 2024 se déroule sans pilote allemand. En effet, Philipp Öttl a dû céder sa place à Andrea Iannone chez Go Eleven Ducati, malgré des performances remarquables, et Michael Rinaldi a été préféré à Motocorsa Ducati. Nous ne saurons jamais si le projet de dernière minute de Davide Giugliano aurait pu être réalisé, car il était lié à Philipp.

Pendant des semaines, le directeur de l'équipe Yamaha, Christophe Guyot, s'est efforcé d'obtenir l'engagement du Bavarois et, finalement, Andrea Dosoli, en tant que responsable des courses sur route du constructeur japonais, a également donné sa bénédiction.

"Ce n'était pas la situation la plus drôle, mais j'étais toujours relativement détendu", a raconté Philipp à SPEEDWEEK.com. "J'ai pris du plaisir à faire de la moto et j'ai simplement roulé. Mais clairement, j'ai regardé ce qui pouvait être intéressant en dehors du championnat du monde. J'ai reçu des offres de divers championnats, mais il est important pour moi de rester dans le championnat du monde Superbike. Si je roule comme je l'ai fait lors des quatre derniers événements (onze fois dans le top 10 en douze courses - l'auteur), ma place est en championnat du monde Superbike. Il faut néanmoins rester réaliste : Quand il n'y a plus rien de libre et que personne n'en veut vraiment, il faut aller voir ailleurs".

"Beaucoup de choses étaient intéressantes, même le championnat du monde Supersport dans une certaine mesure", a constaté Öttl. "Mais il faut aussi que cela ait une valeur sportive. L'Endurance m'aurait aussi intéressé, j'ai aussi des objectifs dans ce domaine. Les deux dernières fois, j'ai couru au Mans, je veux gagner les 24 heures. Ou que je participe un jour aux huit heures de Suzuka. Le BSB serait un championnat extrêmement difficile pour moi, car les circuits y sont si particuliers".

Chez GMT94 Yamaha, Öttl prend la place de Lorenzo Baldassarri, vice-champion du monde Supersport, qui n'a marqué que 20 points lors de sa première année en Superbike et qui compte trois douzièmes places comme meilleurs résultats. L'Italien devrait revenir à la catégorie de cylindrée moyenne pour l'année prochaine.

Le fait que "Balda" ait eu tant de mal cette année dans l'équipe française ne préoccupe pas Philipp : "Chacun s'adapte différemment. La Ducati m'a bien convenu, mais je me suis aussi bien préparé. Je vais aussi bien me préparer pour la Yamaha. C'est mon travail de pilote de course, j'ai toute la journée pour me concentrer sur la course. Et je veux bien sûr me prouver que je peux y arriver avec la Yamaha. Bien sûr, je me suis dit que Baldassarri avait du mal et que Bradley Ray aussi. Je ne dois pas me mentir. J'ai regardé le package et j'ai beaucoup parlé avec les gens. J'ai demandé quelques détails à mon futur chef d'équipe, Manuel Cappelletti, et j'ai obtenu des réponses qui ne semblaient pas si mauvaises".

Pilotes et équipes du championnat du monde de Superbike 2024 :



Ducati :

Aruba.it : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS : Sam Lowes (GB)

Barni Spark : Danilo Petrucci (I)



Yamaha :

Pata Prometeon : Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT : Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing : Bradley Ray (GB)

GMT94 : Philipp Öttl (D)



Honda :

HRC : Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE : Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW :

ROKiT Motorrad Motorsport : Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Bonovo action : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki :

KRT : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti : Tito Rabat (E)

Pedercini : Isaac Vinales (E)