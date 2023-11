Philipp Öttl (27): "Non devo mentire a me stesso".

Il pilota tedesco Philipp Öttl si è aggiudicato uno degli ultimi posti liberi per il Campionato Mondiale Superbike 2024. "Se guiderò come negli ultimi quattro eventi, allora il mio posto sarà lì", ha dichiarato il pilota Yamaha del prossimo anno.

Non c'è voluto molto perché il Campionato Mondiale Superbike 2024 si svolgesse senza un pilota tedesco. Philipp Öttl ha dovuto cedere il suo posto alla Go Eleven Ducati ad Andrea Iannone nonostante le sue notevoli prestazioni e Michael Rinaldi è stato preferito alla Motocorsa Ducati. Non sapremo mai se il progetto dell'ultimo minuto di Davide Giugliano sarebbe stato realizzabile, perché era legato a Philipp.

Il team boss della Yamaha, Christophe Guyot, ha cercato per settimane di assicurarsi i servizi del bavarese e alla fine anche Andrea Dosoli, responsabile delle corse su strada della casa giapponese, ha dato la sua approvazione.

"Non è stata la situazione più divertente, ma sono sempre stato relativamente rilassato", ha dichiarato Philipp a SPEEDWEEK.com. "Mi sono divertito a guidare la mia moto e ho semplicemente guidato. Ma ovviamente ho guardato a cos'altro poteva essere interessante oltre al Campionato del Mondo. Ci sono state offerte da vari campionati, ma per me è importante rimanere nel Campionato Mondiale Superbike. Se guiderò come negli ultimi quattro eventi (undici top 10 in dodici gare - l'autore), allora il mio posto sarà nel Campionato Mondiale Superbike. Tuttavia, bisogna essere realisti: Se non c'è niente di disponibile e nessuno lo vuole davvero, allora bisogna guardare altrove".

"Molte cose erano interessanti, compreso il Campionato del Mondo Supersport in una certa misura", ha detto Öttl. "Ma deve avere anche un valore sportivo. Anche l'endurance mi avrebbe interessato, ho ancora degli obiettivi anche lì. Le ultime due volte che ho corso a Le Mans, un giorno voglio vincere la 24 ore. Oppure mi piacerebbe partecipare alla Otto Ore di Suzuka, un giorno. Il BSB sarebbe un campionato estremamente difficile per me, perché le piste sono davvero uniche".

Öttl subentra a Lorenzo Baldassarri al GMT94 Yamaha, che come vice-campione del mondo Supersport ha ottenuto solo 20 punti nel suo primo anno in Superbike e ha ottenuto tre dodicesimi posti come migliori risultati. L'anno prossimo l'italiano dovrebbe tornare nella categoria di media cilindrata.

Il fatto che "Balda" abbia faticato così tanto nel team francese quest'anno non è motivo di preoccupazione per Philipp: "Ognuno si adatta in modo diverso. La Ducati mi andava bene, ma mi sono anche preparato bene. Mi preparerò bene anche per la Yamaha. Questo è il mio lavoro di pilota, ho tutto il giorno per concentrarmi sulle gare. E naturalmente voglio dimostrare a me stesso che posso farcela con la Yamaha. Naturalmente pensavo che Baldassarri e Bradley Ray avrebbero faticato. Non devo mentire a me stesso. Ho dato un'occhiata al pacchetto e ho parlato molto con le persone. Ho voluto sapere qualche dettaglio dal mio futuro capo equipaggio Manuel Cappelletti e ho ricevuto delle risposte che non mi sembravano male".

Piloti e squadre per il Campionato Mondiale Superbike 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Azione Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)