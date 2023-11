Philipp Öttl (27): "Não tenho de mentir a mim próprio"

O piloto alemão Philipp Öttl conquistou um dos últimos lugares livres para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. "Se correr como nos últimos quatro eventos, então o meu lugar é lá", diz o piloto da Yamaha do próximo ano.

Não foi preciso muito para que o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 se realizasse sem um piloto alemão. Philipp Öttl teve de ceder o seu lugar na Go Eleven Ducati a Andrea Iannone, apesar das suas notáveis prestações, e Michael Rinaldi teve preferência na Motocorsa Ducati. Nunca saberemos se o projeto de última hora de Davide Giugliano teria sido realizável - porque estava ligado a Philipp.

O chefe de equipa da Yamaha, Christophe Guyot, esforçou-se durante semanas para assegurar os serviços do bávaro e, no final, Andrea Dosoli, o diretor de corridas de estrada do fabricante japonês, também deu a sua bênção.

"Não foi a situação mais engraçada, mas eu sempre estive relativamente relaxado", disse Philipp ao SPEEDWEEK.com. "Diverti-me a conduzir a minha mota e apenas andei. Mas é claro que pensei no que mais poderia ser interessante para além do Campeonato do Mundo. Houve ofertas de vários campeonatos, mas é importante para mim manter-me no Campeonato do Mundo de Superbike. Se correr como nos últimos quatro eventos (onze top 10 em doze corridas - o autor), então o meu lugar é no Campeonato do Mundo de Superbike. No entanto, há que ser realista: Se não há nada disponível e ninguém o quer realmente, então temos de procurar noutro lado."

"Muitas coisas eram interessantes, incluindo o Campeonato do Mundo de Supersport até certo ponto", disse Öttl. "Mas também tem de ter um valor desportivo. O enduro também me teria interessado, ainda tenho objectivos nesse campo. Nas duas últimas vezes que corri em Le Mans, quero ganhar a corrida de 24 horas um dia. Ou gostaria de participar um dia nas Oito Horas de Suzuka. O BSB seria um campeonato extremamente difícil para mim, porque as pistas lá são tão únicas."

Öttl assume o lugar de Lorenzo Baldassarri na GMT94 Yamaha, que como Vice-Campeão do Mundo de Supersport marcou apenas 20 pontos no seu primeiro ano de Superbike e tem três décimos segundos lugares como melhores resultados. Espera-se que o italiano regresse à categoria de média cilindrada no próximo ano.

O facto de "Balda" ter tido tantas dificuldades na equipa francesa este ano não é motivo de preocupação para Philipp: "Todos se adaptam de forma diferente. A Ducati adaptava-se bem a mim, mas também me preparei bem. Também me vou preparar bem para a Yamaha. É esse o meu trabalho como piloto de competição, tenho o dia inteiro para me concentrar na corrida. E, claro, quero provar a mim próprio que sou capaz de o fazer com a Yamaha. Claro que pensei que o Baldassarri e o Bradley Ray iam ter dificuldades. Não tenho de mentir a mim próprio. Dei uma vista de olhos ao pacote e falei muito com as pessoas. Quis saber alguns pormenores do meu futuro chefe de equipa Manuel Cappelletti e obtive algumas respostas que não me pareceram muito más."

Pilotos e equipas para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024:



Ducati:

Aruba.it: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven : Andrea Iannone (I)

Marc VDS: Sam Lowes (GB)

Barni Spark: Danilo Petrucci (I)



Yamaha:

Pata Prometeon: Jonathan Rea (GB), Andrea Locatelli (I)

GYTR GRT: Dominique Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

Motoxracing: Bradley Ray (GB)

GMT94: Philipp Öttl (D)



Honda:

HRC: Iker Lecuona (E), Xavier Vierge (E)

Petronas MIE: Mackenzie (GB), Adam Norrodin (MAL)



BMW:

ROKiT Motorrad Motorsport: Michael van der Mark (NL), Toprak Razgatlioglu (TR)

Ação Bonovo: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)



Kawasaki:

KRT: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Puccetti: Tito Rabat (E)

Pedercini: Isaac Vinales (E)