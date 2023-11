Fiasco para Álvaro Bautista: Errores en la clasificación y el sprint

No mucho más podría haber ido mal para el Campeón del Mundo de Superbike Álvaro Bautista en su carrera "wildcard" en Sepang el sábado. Por eso acabó a 36,5 segundos en el sprint y penúltimo de MotoGP.

Como recompensa por sus destacadas actuaciones en el Campeonato del Mundo de Superbike, Ducati ha concedido a Álvaro Bautista una plaza de wild card en Malasia este fin de semana. El español se preparó bien para su primera participación en MotoGP en cinco años durante dos pruebas en Misano y asombró a los organizadores de Ducati allí con fuertes tiempos por vuelta.

Sin embargo, nada ha cuajado hasta ahora en el Circuito Internacional de Sepang. Bautista terminó el viernes en penúltimo lugar, tanto en la clasificación como en la carrera al sprint.

El 59 veces ganador de carreras de Superbike salió de la primera vuelta de la carrera a 5,5 segundos del líder, después de la segunda estaba a 23,3 segundos, el tricampeón del mundo vio la bandera a cuadros después de diez vueltas en penúltimo lugar y a 36,5 segundos del ganador Alex Márquez (Gresini Ducati).

"No ha sido nuestro mejor día", resumió Bautista, de 38 años. "En la FP3 fui bastante competitivo con neumáticos usados, mi ritmo era bueno y las sensaciones eran mejores que el viernes. Me quedé sin gasolina en la calificación, por lo que se canceló mi persecución del tiempo final. En la carrera tuve un problema y el sistema de arranque de la horquilla delantera no se activaba. Por eso salí tan mal. Luego tuve problemas con los frenos, frené en la última curva de la segunda vuelta y perdí el contacto con los pilotos que tenía delante. Ha sido una lástima, pensaba que podría seguir el ritmo de los pilotos del último grupo. Pero bueno, tengo que quedarme con lo positivo e intentaré dar un paso adelante el domingo. De todas formas ha sido divertido".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 noviembre):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 vueltas en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 34 de 39 carreras:

1º Bagnaia, 396 puntos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 601 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 581 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.