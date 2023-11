Fiasco pour Alvaro Bautista : erreur en qualification & au sprint

Pour récompenser Alvaro Bautista de ses performances exceptionnelles en Championnat du monde Superbike, Ducati lui offre une wildcard ce week-end en Malaisie. L'Espagnol s'est bien préparé à sa première participation en MotoGP depuis cinq ans lors de deux tests à Misano, où il a épaté les responsables de Ducati avec de très bons temps au tour.

Mais jusqu'à présent, rien ne va sur le circuit international de Sepang. Vendredi, Bautista a terminé avant-dernier, tout comme lors des qualifications et de la course de vitesse.

Le pilote aux 59 victoires en Superbike est sorti du premier tour de course avec 5,5 secondes de retard sur le leader, 23,3 secondes après le deuxième tour, et le triple champion du monde a franchi le drapeau à damier après dix tours en avant-dernière position, à 36,5 secondes du vainqueur Alex Marquez (Gresini Ducati).

"Ce n'était pas notre meilleure journée", résumait Bautista, 38 ans. "En FP3, j'étais assez compétitif avec des pneus usagés, mon rythme était bon et le feeling était meilleur que vendredi. En qualifications, je suis tombé en panne d'essence, ce qui a entraîné l'annulation de mon dernier chrono. En course, j'ai eu un problème et le dispositif de démarrage de la fourche avant ne s'est pas activé. C'est pourquoi mon départ était si mauvais. Ensuite, j'ai eu du mal sur les freins, j'ai freiné dans le dernier virage du deuxième tour et j'ai perdu le contact avec les pilotes devant moi. C'était dommage, je pensais pouvoir suivre les coureurs du dernier groupe. Mais bon, je dois prendre les choses positives et je vais essayer de faire un pas en avant dimanche. C'était quand même amusant".

Résultats du sprint MotoGP de Sepang/MAL (11 novembre) :

1. Alex Márquez, Ducati, 10 tours en 19:58,713 min.

2. Jorge Martin, Ducati, +1,589 sec

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9. Luca Marini, Ducati, +6,420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11. Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12. Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14. Augusto Fernández, KTM, +10,643

15. Pol Espargaró, KTM, +11,005

16. Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17. Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18. Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19. Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20. Iker Lecuona, Honda, +23,484

21. Marc Márquez, Honda, +24,930

22. Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23. Joan Mir, Honda, +40,594

Classement du championnat du monde MotoGP après 34 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 396 points. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 601 points (champion du monde). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 581 points. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.