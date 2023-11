Fiasco per Alvaro Bautista: errori in qualifica e in volata

Non poteva andare meglio per il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista nella sua gara wildcard a Sepang sabato scorso. Per questo ha chiuso con 36,5 secondi di ritardo nella gara sprint e penultima della MotoGP.

Come ricompensa per le sue eccellenti prestazioni nel Campionato Mondiale Superbike, la Ducati concederà ad Alvaro Bautista una partenza come wildcard in Malesia questo fine settimana. Lo spagnolo si è preparato bene per la sua prima uscita in MotoGP dopo cinque anni durante i due test a Misano e ha stupito gli organizzatori Ducati con ottimi tempi sul giro.

Tuttavia, finora non ha ottenuto nulla sul Circuito Internazionale di Sepang. Bautista ha concluso il venerdì al penultimo posto, sia nelle qualifiche che nella gara sprint.

Il 59 volte vincitore della Superbike è uscito dal primo giro della gara con 5,5 secondi di ritardo dal leader, dopo il secondo era a 23,3 secondi, il tre volte campione del mondo ha visto la bandiera a scacchi dopo dieci giri al penultimo posto e a 36,5 secondi dal vincitore Alex Marquez (Gresini Ducati).

"Non è stata la nostra giornata migliore", ha riassunto il 38enne Bautista. "Nelle FP3 ero abbastanza competitivo con le gomme usate, il mio ritmo era buono e il feeling era migliore rispetto a venerdì. In qualifica ho finito la benzina e per questo la mia rincorsa al tempo finale è stata annullata. In gara ho avuto un problema e il sistema di avviamento della forcella anteriore non si attivava. Per questo la mia partenza è stata pessima. Poi ho faticato in frenata, ho frenato all'ultima curva del secondo giro e ho perso il contatto con i piloti davanti a me. È stato un peccato, pensavo di poter tenere il passo dei piloti dell'ultimo gruppo. Ma va bene, devo prendere gli aspetti positivi e cercherò di fare un passo avanti domenica. È stato comunque divertente".

Risultati MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembre):

1° Alex Márquez, Ducati, 10 giri in 19:58.713 min.

2° Jorge Martin, Ducati, +1.589 sec.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11° Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12° Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13° Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14° Augusto Fernández, KTM, +10.643

15° Pol Espargaró, KTM, +11.005

16° Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17° Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18° Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19° Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20° Iker Lecuona, Honda, +23.484

21° Marc Márquez, Honda, +24.930

22° Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23° Joan Mir, Honda, +40.594

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 34 gare su 39:

1° Bagnaia, 396 punti. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Oliveira 76. 16. Augusto Márquez 81. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato costruttori:

1. Ducati, 601 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campionato mondiale a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 581 punti. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.