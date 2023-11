Fiasco para Alvaro Bautista: erros na qualificação e no sprint

Pouco mais poderia ter corrido mal ao Campeão do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista, na sua corrida de wildcard em Sepang, no sábado. Foi por isso que terminou com 36,5 segundos de atraso no sprint e penúltimo lugar do MotoGP.

Como recompensa pelas suas excelentes prestações no Campeonato do Mundo de Superbikes, a Ducati vai dar a Alvaro Bautista um wildcard para começar na Malásia este fim de semana. O espanhol preparou-se bem para a sua primeira participação no MotoGP em cinco anos durante dois testes em Misano e surpreendeu os organizadores da Ducati com fortes tempos por volta.

No entanto, até ao momento, nada correu bem no Circuito Internacional de Sepang. Bautista terminou a sexta-feira no segundo último lugar, na qualificação e também na corrida de sprint.

O 59 vezes vencedor da corrida de Superbike saiu da primeira volta da corrida 5,5 segundos atrás do líder, depois da segunda ficou a 23,3 segundos, o tricampeão do mundo viu a bandeira axadrezada após dez voltas no segundo último lugar e 36,5 segundos atrás do vencedor Alex Marquez (Gresini Ducati).

"Não foi o nosso melhor dia", resumiu Bautista, de 38 anos. "No FP3 fui bastante competitivo com pneus usados, o meu ritmo era bom e a sensação era melhor do que na sexta-feira. Fiquei sem gasolina na qualificação, razão pela qual a minha última perseguição foi cancelada. Na corrida tive um problema e o sistema de arranque da forquilha dianteira não se activava. Foi por isso que o meu arranque foi tão mau. Depois tive dificuldades nos travões, travei na última curva da segunda volta e perdi o contacto com os pilotos à minha frente. Foi uma pena, pensei que podia acompanhar os pilotos do último grupo. Mas tudo bem, tenho de levar os aspectos positivos comigo e vou tentar dar um passo em frente no domingo. De qualquer forma, foi divertido".

Resultados MotoGP Sprint Sepang/MAL (11 novembro):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 voltas em 19:58.713 min

2º Jorge Martin, Ducati, +1,589 s

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3,034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3,242

5. Brad Binder, KTM, +3,310

6. Jack Miller, KTM, +4,318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5,307

8. Johann Zarco, Ducati, +5,501

9º Luca Marini, Ducati, +6,420

10º Maverick Viñales, Aprilia, +7,241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8,775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9,995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10,067

14º Augusto Fernández, KTM, +10,643

15º Pol Espargaró, KTM, +11,005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11,911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13,591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15,058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16,015

20º Iker Lecuona, Honda, +23,484

21º Marc Márquez, Honda, +24,930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36,501

23º Joan Mir, Honda, +40,594

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 34 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 396 pontos. 2. Martin 385. 3. Bezzecchi 313. 4. Binder 254. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 196. 7. Viñales 170. 8. Marini 165. 9. Miller 148. 10. Quartararo 145. 11. Alex Márquez 129. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 51. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 601 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 326. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 581 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 478. 3. Ducati Lenovo Team 457. 4. Red Bull KTM Factory Racing 402. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 222. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.