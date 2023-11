La confesión de Bautista: Razones del fracaso en MotoGP

En el Campeonato del Mundo de Superbike, Álvaro Bautista es una fuerza de la naturaleza y muy difícil de batir en combinación con la Ducati Panigale V4R, como demuestran sus 59 victorias y 89 podios. Sin embargo, a pesar de las dos pruebas previas de MotoGP en Misano, estuvo lejos de ser competitivo en su salida como wild card en Sepang.

Aunque a Álvaro le gusta la pista de Malasia, así como el calor y la alta humedad del lugar, se fue al suelo para sorpresa de muchos. Bautista terminó la sesión de entrenamientos del viernes en penúltimo lugar, así como la calificación y la carrera sprint del sábado. En el Gran Premio del domingo, volvió a terminar penúltimo, pero Takaaki Nakagami (LCR Honda), que rodaba detrás de él, se cayó y continuó. Bautista terminó a 53,5 segundos del ganador, Enea Bastianini.

"Tengo que admitir que he tenido un problema todo el fin de semana que no quería aceptar", dijo Bautista el domingo por la tarde. "En el test de Jerez tuve una desagradable caída con la Superbike y me golpeé en la cabeza tras un highsider desde una altura de tres metros. Después todo fue bien, pero el viernes en Sepang ya sentí que no tenía potencia en el lado izquierdo. Intenté solucionarlo y trabajé con los fisioterapeutas, pero cada vez iba a peor. No podía pilotar como quería y estoy enfadado conmigo mismo por eso. No podía ni disfrutar pilotando ni empujar".

El equipo de Bautista ya se había sorprendido el viernes: Porque los datos revelaban que era muy bueno en las frenadas y en las curvas a derechas, pero perdía casi un segundo en dos curvas a izquierdas.

"Me convencí a mí mismo y hablé de falta de confianza, pero en realidad necesitas mucha potencia en esta moto cuando giras en las frenadas", admitió Álvaro. "Estoy frustrado. No por el resultado, sino porque no he podido dar el máximo. El 90% de mi problema era el descrito. El diez por ciento restante fue mi falta de confianza y la puesta a punto. Es una pena que no haya podido aprovechar mi oportunidad. Estaría bien poder volver a correr y estar al cien por cien físicamente".

Al piloto de casi 39 años no se le pasó por la cabeza la idea de cancelar su participación como wild card. "No tenía ni tengo dolor, todo estaba bien", dijo Bautista. "Es sólo que no tengo fuerzas. Tengo que volver a España para hacerme un chequeo y saber por qué. Puede que me pase algo en una vértebra del cuello. En el accidente, las vértebras se comprimieron y los músculos se estiraron en exceso, lo que probablemente tiene un efecto sobre el nervio del brazo. Tenemos que examinar esto muy de cerca, el cuello es una zona muy crítica y sensible. Esperemos solucionarlo rápidamente para que esté en forma para la preparación invernal".

Resultado carrera MotoGP, Sepang (12.11.):

1º Enea Bastianini, Ducati, 20 rdn en 39:59.137 min (= 166.3 km/h)

2º Alex Márquez, Ducati, + 1.535 seg.

3º Pecco Bagnaia, Ducati, + 3.562

4. Jorge Martín, Ducati, + 10.526

5. Fabio Quartararo, Yamaha, + 15.000

6. Marco Bezzecchi, Ducati, + 16.946

7. Franco Morbidelli, Yamaha, +18.553

8. Jack Miller, KTM, + 19.204

9. Fabio Di Giannantonio, Ducati, + 19.399

10. Luca Marini, Ducati, + 19.740

11. Maverick Viñales, Aprilia, + 21.189

12º Johann Zarco, Ducati, + 23.598

13º Marc Márquez, Honda, + 27.079

14º Augusto Fernández, KTM, + 28.940

15º Pol Espargaró, KTM, + 29.849

16º Iker Lecuona, Honda, + 50.960

17º Álvaro Bautista, Ducati, + 53.564

18º Takaaki Nakagami, Honda, + 1'42.162 min

- Brad Binder, KTM, a 9 vueltas

- Aleix Espargaró, Aprilia, 12 vueltas menos

- Raúl Fernández, Aprilia, 14 vueltas.

- Miguel Oliveira, Aprilia, 15 vueltas.

- Joan Mir, Honda, 16 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Sepang (11.11.):

1º Alex Márquez, Ducati, 10 rdn en 19:58.713 min

2º Jorge Martín, Ducati, +1.589 seg.

3. Pecco Bagnaia, Ducati, +3.034

4. Enea Bastianini, Ducati, +3.242

5. Brad Binder, KTM, +3.310

6. Jack Miller, KTM, +4.318

7. Marco Bezzecchi, Ducati, +5.307

8. Johann Zarco, Ducati, +5.501

9. Luca Marini, Ducati, +6.420

10. Maverick Viñales, Aprilia, +7.241

11º Franco Morbidelli, Yamaha, +8.775

12º Aleix Espargaró, Aprilia, +9.995

13º Fabio Di Giannantonio, Ducati, +10.067

14º Augusto Fernández, KTM, +10.643

15º Pol Espargaró, KTM, +11.005

16º Fabio Quartararo, Yamaha, +11.911

17º Raúl Fernández, Aprilia, +13.591

18º Miguel Oliveira, Aprilia, +15.058

19º Takaaki Nakagami, Honda, +16.015

20º Iker Lecuona, Honda, +23.484

21º Marc Márquez, Honda, +24.930

22º Álvaro Bautista, Ducati, +36.501

23º Joan Mir, Honda, +40.594

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 35 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 412 puntos. 2. Martin 398. 3. Bezzecchi 323. 4. Binder 254. 5. Zarco 200. 6. Aleix Espargaró 198. 7. Viñales 175. 8. Marini 171. 9. Quartararo 156. 10. Miller 156. 11. Alex Márquez 149. 12. Di Giannantonio 100. 13. Morbidelli 93. 14. Marc Márquez 84. 15. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. Bastianini 76. 16. Oliveira 76. 17. Augusto Fernández 69. 18. Rins 54. 19. Nakagami 52. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 13. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 626 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 334. 3. Aprilia 292. 4. Yamaha 176. 5. Honda 169.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 598 puntos. 2. Ducati Lenovo Team 498. 3. Mooney VR46 Racing 494. 4. Red Bull KTM Factory Racing 410. 5. Aprilia Racing 373. 6. Gresini Racing 249. 7. Monster Energy Yamaha 249. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 108. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 91.