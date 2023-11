Danilo Petrucci (Ducati): "Misión no cumplida"

Danilo Petrucci realizó una decente temporada de novato en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023, especialmente en la segunda mitad de la temporada. Con podios en Donington Park (Carrera 2) y Most (Carreras 1 y 2), el piloto de Ducati terminó séptimo en el Campeonato del Mundo. Con la experiencia adquirida este año, el subcampeón de Superstock 1000 en 2011 se considera un potencial aspirante a la victoria el año que viene.

"La primera temporada no ha estado mal, pero no estoy del todo satisfecho", declaró el popular Petrucci durante su visita al salón de la moto EICMA. "Tuve dificultades al principio, pero la segunda mitad de la temporada fue buena, con muchos resultados entre los cinco primeros y algunos podios. El año que viene quiero seguir como el año pasado. Porque mi misión aún no ha terminado".

La "misión" del piloto de 33 años es lograr lo que ha conseguido en todas las demás series de carreras. "Incluso antes de empezar la temporada, dije que quería ser uno de los pilotos que había ganado carreras en los Campeonatos del Mundo de MotoGP y Superbike; también gané una etapa del Rally Dakar. Así que esta misión aún no está cumplida, pero confío en poder ser muy competitivo en algunas carreras en 2024. Lo positivo es que correré la segunda temporada con el mismo equipo y la misma moto en la que he depositado tanta confianza."

Por cierto, Petrucci fue un popular sujeto fotográfico en el salón de la moto. El piloto de Ducati era constantemente solicitado por los visitantes para un autógrafo o un selfie. "Es como otra carrera en casa", sonríe Danilo. "Hay tantos aficionados que todos quieren hablar contigo o hacerse una foto. Siempre disfruto viniendo, aunque sea bastante agotador. Cuando ves que la gente se alegra de verte, te da buenas sensaciones".