Danilo Petrucci (Ducati) : "Mission non accomplie".

Danilo Petrucci a réalisé une saison rookie correcte dans le Championnat du monde Superbike 2023, surtout dans la deuxième moitié de la saison. Avec des podiums à Donington Park (course 2) et Most (courses 1 et 2), le pilote Ducati a terminé septième du championnat du monde. Avec l'expérience acquise cette année, le vice-champion du Superstock-1000 de 2011 est considéré comme un candidat potentiel à la victoire l'année prochaine.

"La première saison n'a pas été mauvaise, mais je ne suis pas entièrement satisfait", a déclaré le très populaire Petrucci lors de sa visite au salon de la moto EICMA. "J'ai d'abord eu du mal, puis la deuxième partie de la saison a été correcte avec de nombreux résultats dans le top 5 et quelques podiums. L'année prochaine, je veux continuer comme la dernière fois. Car ma mission n'est pas encore terminée".

La 'mission' de l'homme de 33 ans est de réaliser ce qu'il a fait dans n'importe quelle autre série de courses. "Avant le début de la saison, j'avais déjà dit que je voulais être l'un des pilotes à avoir gagné des courses en MotoGP et en Superbike - en plus, j'ai gagné une étape du Rallye Dakar. Cette mission n'est donc pas encore remplie, mais j'ai bon espoir d'être très compétitif dans certaines courses en 2024. Ce qui est positif, c'est que je vais courir la deuxième saison avec la même équipe et la même moto, avec lesquelles j'ai établi une telle confiance".

Petrucci était d'ailleurs un sujet de photo très apprécié lors du salon de la moto. Le pilote Ducati était constamment sollicité par les visiteurs pour un autographe ou un selfie. "C'est comme une autre course à domicile", a déclaré Danilo en souriant. "Il y a tellement de fans, qui veulent tous te parler ou prendre une photo. J'aime toujours venir, même si c'est assez fatigant. Quand tu vois les gens heureux de te voir, ça te fait te sentir bien".