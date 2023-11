Danilo Petrucci (Ducati): "Missione non compiuta".

Danilo Petrucci ha disputato una discreta stagione da esordiente nel Campionato Mondiale Superbike 2023, soprattutto nella seconda parte della stagione. Il pilota della Ducati ha concluso il campionato mondiale al settimo posto, con podi a Donington Park (Gara 2) e a Most (Gare 1 e 2). Con l'esperienza acquisita quest'anno, il secondo classificato della Superstock 1000 2011 è considerato un potenziale contendente per la vittoria del prossimo anno.

"La prima stagione non è stata male, ma non sono del tutto soddisfatto", ha dichiarato il popolare Petrucci durante la sua visita al Salone EICMA. "All'inizio ho faticato, ma la seconda metà della stagione è stata buona con molti risultati nella top 5 e alcuni podi. L'anno prossimo voglio continuare come l'anno scorso. Perché la mia missione non è ancora finita".

La "missione" del 33enne è quella di ottenere ciò che ha ottenuto in ogni altra serie di gare. "Già prima dell'inizio della stagione, avevo detto che volevo essere uno dei piloti che avevano vinto gare nei campionati mondiali MotoGP e Superbike - ho anche vinto una tappa del Rally Dakar. Quindi questa missione non è ancora compiuta, ma sono fiducioso di poter essere molto competitivo in alcune gare nel 2024. L'aspetto positivo è che correrò la seconda stagione con la stessa squadra e la stessa moto in cui ho costruito tanta fiducia".

Tra l'altro, Petrucci è stato un soggetto fotografico molto popolare al Salone della moto. Il pilota della Ducati veniva continuamente invitato dai visitatori a chiedere un autografo o un selfie. "È come un'altra gara di casa", ha sorriso Danilo. "Ci sono così tanti fan che vogliono parlare con te o scattare una foto. Mi piace sempre venire, anche se è piuttosto faticoso. Quando vedi che la gente è felice di vederti, ti dà una bella sensazione".