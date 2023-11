Danilo Petrucci (Ducati): "Missão não cumprida"

Danilo Petrucci regressou ao campeonato do mundo de produção com a Barni Ducati para aquela que pode ser a última etapa da sua carreira. O italiano quer completar a sua missão no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Danilo Petrucci fez uma boa época de estreante no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, especialmente na segunda metade da época. O piloto da Ducati terminou em sétimo no Campeonato do Mundo com pódios em Donington Park (Corrida 2) e Most (Corridas 1 e 2). Com a experiência adquirida este ano, o vice-campeão de Superstock 1000 de 2011 é considerado um potencial candidato à vitória no próximo ano.

"A primeira temporada não foi má, mas não estou completamente satisfeito", disse o popular Petrucci durante a sua visita ao salão de motos EICMA. "Tive dificuldades no início, mas a segunda metade da época foi boa, com muitos resultados nos 5 primeiros e alguns pódios. No próximo ano, quero continuar como no ano passado. Porque a minha missão ainda não terminou".

A "missão" do piloto de 33 anos é conseguir o que conseguiu em todas as outras séries de corridas. "Mesmo antes do início da época, disse que queria ser um dos pilotos que tinha ganho corridas nos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike - também ganhei uma etapa do Rali Dakar. Por isso, esta missão ainda não está cumprida, mas estou confiante de que posso ser muito competitivo em algumas corridas em 2024. O aspeto positivo é que vou correr a segunda época com a mesma equipa e a mesma moto em que depositei tanta confiança."

A propósito, Petrucci foi um objeto de fotografia popular no salão das motos. O piloto da Ducati estava constantemente a ser solicitado pelos visitantes para um autógrafo ou uma selfie. "É como se fosse outra corrida em casa", sorriu Danilo. "Há tantos fãs que querem falar connosco ou tirar uma fotografia. Gosto sempre de vir, mesmo que seja bastante cansativo. Quando vemos que as pessoas estão felizes por nos verem, isso dá-nos uma boa sensação."