Domi Aegerter (Yamaha) : "Bautista pourrait faire mieux

C'était un rêve pour Álvaro Bautista de disputer une nouvelle fois une course en MotoGP et Ducati a exaucé le vœu du double champion du monde de Superbike lors du GP de Sepang. Auparavant, l'Espagnol avait pu tester deux fois la Ducati MotoGP actuelle.

Mais rien n'allait chez Bautista. Vendredi, il avait 2,5 secondes de retard, 2 secondes lors des qualifications et il a terminé avant-dernier lors du sprint et de la course principale. L'homme aux 59 victoires en Superbike a expliqué cette débâcle par un manque de force dans le bras gauche, peut-être une conséquence de sa chute à Jerez.

Pour Dominique Aegerter, les difficultés du pilote de 38 ans n'étaient pas une surprise. N'importe qui dans une telle situation aurait eu du mal, même sans limitation physique.

"Le niveau est très élevé dans les deux séries. Ce n'est jamais facile de courir sur une moto que l'on ne connaît pas du tout ou que l'on n'a que rarement conduite", a déclaré le Suisse du team Yamaha GRT. "En revanche, les adversaires connaissent parfaitement leurs motos, ils ont leurs réglages et leur position de conduite, ils sont également plus familiers avec les pneus. Il ne faut pas oublier que l'électronique, les freins en carbone et la puissance sont très différents de ceux des Superbike. Les pilotes réguliers savent exactement ce qui se passe et comment ils doivent réagir. Álvaro est l'un des pilotes les plus remarquables du championnat Superbike, mais il doit lui aussi s'adapter à une autre série. Il pourrait alors certainement obtenir de meilleurs résultats. Perdre 2,5 secondes le vendredi est, à mon avis, une bonne performance" !

Ce qui s'est réalisé pour le pilote Ducati le week-end dernier, Aegerter aimerait également le vivre. Le double champion du monde Supersport sait ce que l'on ressent sur une moto MotoGP depuis un test à Misano avec la Suzuki GSX-RR en septembre 2022.

"Mon objectif est de rester encore longtemps dans le championnat du monde Superbike et de me battre au sommet", a souligné Aegerter. "L'année dernière, j'ai eu l'occasion de tester une MotoGP. Mon rêve serait de faire une course dans la catégorie reine, comme Álvaro l'a fait à Sepang. Je vais travailler sur moi et continuer à en rêver".