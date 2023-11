Domi Aegerter (Yamaha): "Bautista poteva fare meglio".

La partenza del campione del mondo Superbike Álvaro Bautista al GP di Sepang è stata un flop. Per Dominique Aegerter (Yamaha), non è stata una sorpresa che il pilota della Ducati abbia faticato.

Il sogno di Álvaro Bautista era quello di correre ancora una volta nella MotoGP e la Ducati ha esaudito questo desiderio del due volte campione del mondo Superbike al GP di Sepang. In precedenza, lo spagnolo aveva potuto provare due volte l'attuale MotoGP Ducati.

Ma nulla è andato per il verso giusto per Bautista. Venerdì ha accusato un ritardo di 2,5 secondi, nelle qualifiche di 2 secondi e sia nella gara sprint che in quella principale è arrivato penultimo. Il 59 volte vincitore della Superbike ha spiegato la debacle con la mancanza di forza nel braccio sinistro, forse una conseguenza dell'incidente di Jerez.

Per Dominique Aegerter, le difficoltà del 38enne non sono state una sorpresa. Chiunque in una situazione simile avrebbe faticato, anche senza limitazioni fisiche.

"Il livello è molto alto in entrambe le serie. Non è mai facile guidare una moto in una gara che non si conosce affatto o che si è guidata solo raramente", ha detto il pilota svizzero del team Yamaha GRT. "Al contrario, gli avversari conoscono a fondo le loro moto e ne conoscono l'assetto e la posizione in sella, oltre ad avere una maggiore familiarità con i pneumatici. Bisogna tenere presente che l'elettronica, i freni in carbonio e la potenza sono molto diversi dalla superbike. I piloti normali sanno esattamente cosa succede e come devono reagire. Álvaro è uno dei piloti più forti del Campionato mondiale Superbike, ma prima deve essere in grado di adattarsi a una serie diversa. In questo modo potrà sicuramente ottenere risultati migliori. Perdere 2,5 secondi venerdì è una buona prestazione secondo me!".

Anche Aegerter vorrebbe provare quello che è successo al pilota della Ducati lo scorso fine settimana. Il due volte campione del mondo Supersport ha conosciuto le sensazioni di una MotoGP da quando ha provato la Suzuki GSX-RR a Misano nel settembre 2022.

"Il mio obiettivo è quello di rimanere a lungo nel Campionato Mondiale Superbike e di lottare al vertice", ha sottolineato Aegerter. "L'anno scorso ho avuto l'opportunità di provare una MotoGP. Il mio sogno sarebbe quello di correre nella classe regina come ha fatto Álvaro a Sepang. Lavorerò su me stesso e continuerò a sognare".