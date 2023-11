Domi Aegerter (Yamaha): "Bautista podia fazer melhor"

Era o sonho de Álvaro Bautista voltar a correr no MotoGP, e a Ducati realizou esse desejo do bicampeão do mundo de Superbikes no GP de Sepang. O espanhol já tinha tido a oportunidade de testar a atual Ducati de MotoGP duas vezes.

Mas nada correu bem para Bautista. Na sexta-feira ficou 2,5 segundos atrás, na qualificação 2 segundos e tanto no sprint como na corrida principal terminou em segundo lugar. O 59 vezes vencedor de Superbike explicou o fracasso com a falta de força no seu braço esquerdo - possivelmente uma consequência do acidente em Jerez.

Para Dominique Aegerter, as dificuldades do piloto de 38 anos não foram uma surpresa. Qualquer pessoa numa situação destas teria tido dificuldades, mesmo sem limitações físicas.

"O nível é muito elevado em ambas as séries. Nunca é fácil conduzir uma moto numa corrida que não se conhece ou que se conduziu poucas vezes", disse o piloto suíço da equipa Yamaha GRT. "Em contraste, os adversários conhecem as suas motos por dentro e por fora, têm a sua configuração e posição de assento, e também estão mais familiarizados com os pneus. É preciso ter em conta que a eletrónica, os travões de carbono e a potência são muito diferentes da superbike. Os pilotos regulares sabem exatamente o que acontece e como têm de reagir. O Álvaro é um dos pilotos mais notáveis do Campeonato do Mundo de Superbike, mas também tem de ser capaz de se adaptar primeiro a uma série diferente. Certamente que depois poderá obter melhores resultados. Perder 2,5 segundos na sexta-feira é um bom desempenho na minha opinião!"

Aegerter também gostaria de experimentar o que aconteceu com o piloto da Ducati no último fim de semana. O bicampeão mundial de Supersport sabe o que é uma moto de MotoGP desde que testou a Suzuki GSX-RR em Misano em setembro de 2022.

"O meu objetivo é ficar no Campeonato do Mundo de Superbike durante muito tempo e lutar no topo", sublinhou Aegerter. "Tive a oportunidade de testar uma MotoGP no ano passado. O meu sonho seria correr na categoria rainha como o Álvaro fez em Sepang. Vou trabalhar em mim próprio e continuar a sonhar com isso."