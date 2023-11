Danilo Petrucci: "Iannone luchará por las victorias"

Danilo Petrucci (33) es sólo diez meses más joven que Andrea Iannone (34), que reaparecerá en competición en el Campeonato del Mundo de Superbike de 2024 tras una sanción de cuatro años por dopaje. Las carreras de los dos italianos ya estuvieron estrechamente ligadas en MotoGP: Iannone corrió para el Pramac Racing en 2013 y 2014, Petrucci fue su sucesor. Ambos también corrieron para el equipo de trabajo de Ducati: Iannone en 2015 y 2016, Petrucci de 2018 a 2020.

En los test de Jerez del 31 de octubre/1 de noviembre, el piloto de 34 años, que llevaba mucho tiempo resfriado, debutó con la Ducati V4R de Go Eleven. El italiano logró de inmediato tiempos rápidos y fue el segundo mejor piloto de Ducati con una diferencia de 0,9 segundos.

Esto no fue ninguna sorpresa para Petrucci, que pilota para Barni Racing. "Apenas tenía dudas sobre la velocidad de Andrea", declaró el ganador de la etapa del Dakar. "Somos rivales desde hace varios años y siempre ha sido capaz de marcar tiempos rápidos. Así que no me sorprendió que fuera rápido en la prueba".

Petrucci ve el largo tiempo de baja como un problema superable. "Por supuesto, no es una obviedad, porque necesita ganar algo de experiencia primero", dijo el séptimo clasificado en el Campeonato del Mundo de Superbike 2023 por experiencia propia. "Pero hay que esperar que pilote delante y luche por las victorias".