Danilo Petrucci : "Iannone va se battre pour les victoires".

Entre 2013 et 2019, Danilo Petrucci et Andrea Iannone ont été adversaires en MotoGP. Aujourd'hui, les deux Italiens se retrouvent à nouveau en tant que pilotes Ducati dans le cadre du championnat du monde Superbike 2024.

Danilo Petrucci (33 ans) n'a que dix mois de moins qu'Andrea Iannone (34 ans), qui fera son retour en course en 2024 dans le championnat du monde Superbike après une suspension de quatre ans pour dopage. Les carrières des deux Italiens étaient déjà étroitement liées auparavant en MotoGP : Iannone a couru pour Pramac Racing en 2013 et 2014, Petrucci lui a succédé. Tous deux ont également roulé pour l'équipe d'usine Ducati - Iannone en 2015 et 2016, Petrucci de 2018 à 2020.

Lors du test de Jerez, les 31 octobre et 1er novembre, le pilote de 34 ans, longtemps refroidi, a fait ses débuts avec la Ducati V4R de Go Eleven. L'Italien a tout de suite réalisé des temps rapides et s'est classé deuxième meilleur pilote Ducati, à 0,9 seconde.

Pour Petrucci, qui roule pour Barni Racing, ce n'était pas une surprise. "J'avais peu de doutes sur la vitesse d'Andrea", a déclaré le vainqueur de l'étape du Dakar. "Nous avons été adversaires pendant plusieurs années et il a toujours été capable de faire des temps rapides. En ce sens, je n'ai pas été vraiment surpris de le voir rapide lors du test".

Petrucci considère cette longue absence comme un problème surmontable. "Bien sûr, ce n'est pas gagné d'avance, car il doit d'abord acquérir un peu d'expérience", sait d'expérience le septième du championnat du monde Superbike 2023. "Mais il faut s'attendre à ce qu'il soit dans le peloton de tête et qu'il se batte pour les victoires".