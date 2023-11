Danilo Petrucci: "Iannone lotterà per le vittorie".

Danilo Petrucci e Andrea Iannone sono stati rivali in MotoGP tra il 2013 e il 2019, ma ora i due italiani si incontreranno di nuovo come piloti Ducati nel Campionato Mondiale Superbike 2024.

Danilo Petrucci (33 anni) è solo dieci mesi più giovane di Andrea Iannone (34 anni), che farà il suo ritorno alle corse nel Campionato Mondiale Superbike 2024 dopo una squalifica di quattro anni per doping. Le carriere dei due italiani erano già strettamente legate in MotoGP: Iannone ha corso per Pramac Racing nel 2013 e 2014, Petrucci è stato il suo successore. Entrambi hanno anche corso per il team Ducati Works - Iannone nel 2015 e 2016, Petrucci dal 2018 al 2020.

Ai test di Jerez del 31 ottobre/1 novembre, il 34enne, a lungo raffreddato, ha fatto il suo debutto con la Ducati V4R di Go Eleven. L'italiano ha ottenuto subito tempi veloci ed è stato il secondo miglior pilota Ducati con un distacco di 0,9 secondi.

Non è stata una sorpresa per Petrucci, che corre per Barni Racing. "Non avevo dubbi sulla velocità di Andrea", ha detto il vincitore della tappa della Dakar. "Siamo rivali da diversi anni e lui è sempre stato in grado di fare tempi veloci. Quindi non sono rimasto sorpreso quando è stato veloce nel test".

Petrucci vede il lungo periodo di assenza come un problema superabile. "Naturalmente non è una cosa scontata, perché prima deve fare un po' di esperienza", ha detto il settimo pilota del Campionato Mondiale Superbike 2023 sulla base della propria esperienza. "Ma bisogna aspettarsi che corra davanti a tutti e che lotti per le vittorie".