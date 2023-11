Danilo Petrucci: "Iannone vai lutar pelas vitórias".

Danilo Petrucci e Andrea Iannone foram rivais no MotoGP entre 2013 e 2019, mas agora os dois italianos vão voltar a encontrar-se como pilotos da Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike de 2024.

Danilo Petrucci (33) é apenas dez meses mais novo do que Andrea Iannone (34), que fará o seu regresso às corridas no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 após uma proibição de doping de quatro anos. As carreiras dos dois italianos já estiveram intimamente ligadas no MotoGP: Iannone correu pela Pramac Racing em 2013 e 2014 e Petrucci foi o seu sucessor. Ambos também correram para a equipa de trabalho da Ducati - Iannone em 2015 e 2016, Petrucci de 2018 a 2020.

No teste de Jerez em 31 de outubro/1 de novembro, o jovem de 34 anos, que estava frio há muito tempo, fez sua estreia com a Ducati V4R da Go Eleven. O italiano alcançou imediatamente tempos rápidos e foi o segundo melhor piloto da Ducati com uma diferença de 0,9 segundos.

Isto não foi surpresa para Petrucci, que corre pela Barni Racing. "Não tinha dúvidas sobre a velocidade do Andrea", disse o vencedor da etapa do Dakar. "Somos rivais há vários anos e ele sempre foi capaz de fazer tempos rápidos. Por isso, não fiquei realmente surpreendido quando ele foi rápido no teste."

Petrucci vê o longo tempo de paragem como um problema ultrapassável. "É claro que não é fácil, porque ele precisa ganhar alguma experiência primeiro", disse o sétimo colocado no Campeonato Mundial de Superbike de 2023 com base em sua própria experiência. "Mas temos de esperar que ele ande na frente e lute por vitórias."